Come disabilitare l’impostazione di addestramento automatico dell’AI di Musk

Ha firmato una lettera per bloccare lo sviluppo di OpenAI parlando di un’intelligenza artificiale che deve essere trasparente e sicura. Poi, mentre rilancia fake news sulla sua piattaforma-giocattolo social, imposta di default un’impostazione che permette alla sua AI di addestrarsi utilizzando i nostri post condivisi su X. Il fantastico mondo di Elon Musk continua a colpire, sempre con meno trasparenza e facendo spallucce davanti alla legge, provando a celarsi dietro la clausola di “legittimo interesse”. Per fortuna, però, c’è un modo per evitare l’addestramento di Grok (questo il nome del suo chatbot), l’AI che il Ceo di Tesla ha creato con la sua azienda.

Come abbiamo spiegato nell’approfondimento precedente, qualche giorno fa è comparsa una nuova voce all’interno delle impostazioni di X. Andando a scandagliare nella sezione dedicata alla Privacy e alla Sicurezza, e scorrendo lungo tutto il menù (nella sottosezione “Personalizzazione e condivisione dati”), in fondo ecco comparire il nome di “Grok”. Si tratta del chatbot conversazionale AI annunciato qualche mese fa da Musk.

Addestramento Grok AI, come disabilitare la funzione

E dove sarebbe il problema? Senza avvisare i milioni di utenti che in tutto il mondo utilizzano la piattaforma X, l’impostazione sulla condivisione dei dati con il chatbot (quindi l’addestramento Grok AI con i nostri post) è abilitata di default. Deve essere l’utente a svolgere diverse azioni, andare a trovare quella voce nelle opzioni e disabilitarla. Per fortuna, come ricorda l’esperto di cybersicurezza @sonoclaudio, proprio su X, il procedimento è piuttosto semplice.

Senza alcun preavviso, @X ha attivato, per impostazione predefinita, l’opzione per raccogliere ed utilizzare i dati degli utenti per addestrare Grok.

L’opzione è disattivabile solo da App web.

https://t.co/9BSiEaqHQ8 pic.twitter.com/fMznjzwD6U — Claudio (@sonoclaudio) July 26, 2024

Semplice, ma classica pessima gestione in termini di trasparenza. Non avvisando gli utenti, milioni di persone non sono conoscenza che i loro post siano utilizzati per addestrare l’AI di Elon Musk. Dunque, milioni di persone non sono a conoscenza della possibilità di disabilitare questa opzione.