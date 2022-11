Gli account collegati a siti Web che fanno disinformazione hanno visto aumentare il proprio engagement su Twitter

Un nuovo report di NewsGuard ha rilevato che i «super-diffusori di disinformazione» hanno visto aumentare il proprio engagement su Twitter dopo l’acquisizione dell’azienda da parte di Elon Musk: gli account che diffondono informazioni non affidabili su Twitter, già molto popolari e noti a NewsGuard, hanno ottenuto un aumento di engagement del 57,04% nella settimana successiva all’acquisizione di Musk.

Il solo passaggio di proprietà e le dichiarazioni di Musk su possibili future modifiche che sarebbero state apportate nella gestione della piattaforma hanno contribuito all’incremento di popolarità delle narrazioni false diffuse da fonti che NewsGuard aveva già valutato come non affidabili. Gli account che pubblicano contenuti non affidabili sono stati spinti a incrementare la propria attività sulla piattaforma, diffondendo ulteriori contenuti fuorvianti e disinformazione.

Secondo l’analisi, nella settimana successiva al cambio di proprietà avvenuto tra il 27 ottobre e il 3 novembre 2022, i tweet pubblicati dai 25 account più seguiti, monitorati da NewsWhip e collegati a siti che NewsGuard ritiene abbiano spesso diffuso spesso informazioni false, hanno ottenuto più di 3 milioni di interazioni. Due settimane prima del cambio di proprietà quegli stessi account avevano generato 1.983.953 interazioni. Ad esempio, l’account Twitter collegato a Mercola.com, il sito Web di Joseph Mercola, ha pubblicato numerose affermazioni false sui vaccini e sulla pandemia e le sue interazioni su Twitter sono aumentate da 932 a quasi 20 mila, rappresentando il più alto incremento di engagement misurato da NewsGuard. Il secondo maggior aumento di engagement su Twitter dopo il cambio di proprietà è stato registrato dall’account collegato al sito Web DrNorthrup.com, fondato dalla dottoressa Christiane Northrup che ha pubblicato numerose informazioni false sulla pandemia. Il 28 ottobre Christiane Northrup ha pubblicato un meme che raffigura Musk, scrivendo: «Se non vengo censurata per questo saprò che tutto è cambiato».

