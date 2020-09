Perché Twitter ha bloccato moltissimi account

Non si conoscono le cause di questo "problema tecnico"

Non si conosce ancora la genesi di quello che è stato definito un errore, ma nella giornata di ieri sono arrivate molte segnalazioni per account bloccati Twitter. Molti utenti, infatti, hanno notato un drastico calo del numero dei follower, con riverberi anche nella timeline del social network. Nella notte tra mercoledì e giovedì il problema dovrebbe essersi risolto, con il ritorno alla situazione precedente. Anche se non si capisce bene cosa sia realmente accaduto.

«Stiamo notando un numero di account che sono stati bloccati o limitati per errore e non perché hanno twittato su un argomento particolare. Stiamo lavorando per annullare questo e riportare quegli account alla normalità», si legge nel profilo ufficiale Twitter support. Poi, qualche ora fa, il messaggio che parla di risoluzione del problema tecnico che ha portato a moltissimi account bloccati Twitter.

This is now fixed. Your Tweets should be making it onto your timeline…on time. — Twitter Support (@TwitterSupport) September 23, 2020

Account bloccati Twitter per errore

Non si conosce la natura dell’errore, tantomeno dell’errore tecnico. Sta di fatto che moltissimi utenti hanno denunciato il drastico calo dei loro follower e delle interazioni social nelle ultime ore. «Abbiamo anche notato che alcuni account sono stati sospesi per errore e li abbiamo anche ripristinati – si legge ancora dal profilo ufficiale Twitter support -. Ciò potrebbe aver influito sul conteggio dei follower».

Le proteste contro il social

Nelle ultime ore, però, questo errore non è passato inosservato. Il social network, infatti, è finito nel mirino delle critiche, soprattutto negli Stati Uniti. Molti utenti hanno sottolineato come questo particolare problema tecnico (indefinito, per il momento), sia arrivato a poche settimane dalla chiusura della campagna elettorale per le Presidenziali Usa. Ma l’effetto dell’errore non è stato Oltreoceano, ma anche in Europa e Italia.

