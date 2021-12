L’accordo tra Disney è Youtube TV è inaspettatamente salvo

Sembrava un accordo sfumato, invece alla fine Disney e Youtube hanno trovato la quadra. Negli scorsi giorni era sembrato che Youtube TV dovesse rinunciare a contenuti e canali di proprietà Disney – tra cui ABC, ESPN e Disney Channel – ma, alla fine dei conti, non sarà così. La notizia l’ha data Youtube, aggiornando un post che aveva pubblica tramite il suo blog qualche giorno fa. L’allarme, alla fine, è rientrato e questa collaborazione – come pure eventuali future – sembra essere stata messa a riparo. L’accordo Youtube Disney, comunque, riguarda un servizio che ancora non è arrivato in Italia ma la vicenda ha comunque riscosso parecchio clamore per i grandi nomi coinvolti.

LEGGI ANCHE >>> YouTube Tv perde Espn, fallito l’accordo con Disney

L’accordo Youtube Disney si farà: cosa cambia

«Siamo lieti di annunciare che abbiamo raggiunto un accordo con Disney per far tornare i suoi contenuti su Youtube TV, pur mantenendo il solito prezzo mensile di 64,99 dollari per i nostri utenti», si legge sul blog di Youtube. Alla fine, quindi, il servizio verrà ripristinato così com’era prima del 18 novembre – ovvero con i dodici canali di proprietà del celebre marchio che continueranno ad essere presenti sul servizio di streaming in diretta -.

Gli abbonato a Youtube TV, quindi, hanno nuovamente la possibilità di accedere ai principali canali e servizi, ripristinati così com’erano allo stesso presso di prima: «Abbiamo già iniziato a ripristinare l’accesso ai principali servizi Disney, tra cui ESPN e FX, sia in programmazione lineare che on-demand, incluse le registrazioni presenti nella vostra libreria». Youtube ha anche fatto sapere agli abbonati che hanno riscontrato il problema che verrà loro accreditato uno sconto una tantum di 15 dollari sulla bolletta mensile: «riceverete automaticamente un credito una tantum sulla vostra prossima bolletta senza che sia necessaria alcuna azione».

Anche la multinazionale statunitense fondata nel 1923 si è detta soddisfatta dell’accordo raggiunto, come riporta The Streamable: «Siamo lieti di annunciare che dopo una breve interruzione, abbiamo raggiunto un nuovo accordo di distribuzione con YouTube TV di Google per continuare il trasporto del nostro portafoglio di reti».