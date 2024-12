Tutto quel che c’è di sbagliato nell’accordo Gedi-OpenAI

Oltre due mesi dopo l’annuncio ufficiale dell’accordo tra il Gruppo Gedi e OpenAI, è arrivato il pronunciamento da parte del Garante Privacy che ha contestato moltissimi aspetti di questa intesa commerciale che vedrà gli articoli dei quotidiani La Repubblica e La Stampa (ma anche altre testate dell’editore) utilizzati anche per addestrare l’intelligenza artificiale che alimenta i modelli e i linguaggi AI di ChatGPT. Di fatto, si tratta di un avviso formale: una procedura che ridurrà i tempi per quel che riguarda l’emissione di sanzioni qualora fossero confermate alcune violazioni del GDPR già individuate – per ora sotto forma di ipotesi – da parte dell’Autorità italiana per la Protezione dei Dati Personali.

Accordo Gedi-OpenAI, cosa c’è di sbagliato

Sono almeno quattro gli articoli del GDPR che potrebbero essere violati nel corso dell’attuazione di questo accordo commerciale. Si parla, infatti, di trattamento di categorie particolari di dati personali, ma anche di tutto ciò che riguarda le condanne penali e i reati. Ovviamente il Garante Privacy si espone su temi relativi al trattamento e trasferimento dei dati, ma questa vicenda travalica anche i confini dell’analisi di ciò che deve e può sottostare alle regole giornalistiche (non solo diritto di cronaca e deontologia) contro ciò che viene utilizzato per sviluppare prodotti commerciali basati proprio su quei dati. Insomma, c’è molto più di ciò che si possa pensare.

Mentre Gedi sostiene che l’accordo firmato (che prevede anche una remunerazione, non quantificata) non ha ancora prodotto effetti – ma non rispondendo alle principali criticità emerse – appare sempre più evidente come l’intelligenza artificiale e i suoi modelli vivano in una dimensione (anche legale) molto bordeline. Non è un caso, infatti, che dopo il New York Times, anche un gruppo di cinque agenzie di stampa canadesi abbia intentato causa all’azienda di Sam Altman per violazione del diritto d’autore.