Abusi sessuali su disabili: arrestato sacerdote in provincia di Napoli

La brutta vicenda che, come è necessario ricordare sempre in queste occasioni, deve essere confermata – e con l’eventuale responsabilità accertata solamente dopo il terzo grado di giudizio -, arriva da Ercolano e vede coinvolto l’ex vicedirettore dell’Istituto Don Orione, uno dei principali centri riabilitativi della Campania e destinato a persone disabili. Il sacerdote al centro di questa triste vicenda, avrebbe più volte abusato sessualmente uno degli ospiti della struttura. Qualche ora fa, il Gip di Napoli ha emesso il mandato di arresto per presunti abusi su disabili.

L’ordinanza è stata emessa dal Tribunale di Napoli «a carico di F. R. G., sacerdote della Congregazione di don Orione all’epoca dei fatti contestati vicedirettore dell’Istituto Don Orione di Ercolano, dedito alla riabilitazione di persone disabili, perché gravemente indiziato di violenza sessuale continuata commessa abusando dello stato di inferiorità psichica della persona offesa, nell’interesse della quale svolgeva la funzione di amministratore di sostegno».

Arrestato in sacerdote per abusi su disabili

Il Sacerdote raggiunto dall’ordinanza di custodia cautelare, non è più il vicedirettore del’Istituto Don Orione di Ercolano, ma all’epoca dei presunti fatti ora addebitati alla sua persona, ricopriva quel ruolo. Secondo l’accusa, arrivata dopo lunghe indagini, l’uomo avrebbe ripetutamente abusato sessualmente di uno degli ospiti della struttura campana, sfruttando posizione di inferiorità psichica della vittima.

Ripetute violenze su un ospite del Centro Don Orione di Ercolano

Le indagini, ora proseguiranno. C’è da accertare la veridicità delle ricostruzioni fatte dagli inquirenti e confermare (in caso di confronto positivo con le carte adesso in mano alla magistratura) quell’infamante accusa di abusi su disabili. Una vicenda che, per il momento, ha portato all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, con quell’infamante ombra che grava sulle spalle del sacerdote di Ercolano.

