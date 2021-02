Quando conviene aprire un negozio di abbigliamento in franchising

Nell’abbigliamento, la formula del franchising è presente da tantissimi anni e negozi come Camomilla rappresentano dei grandi successi del franchising abbigliamento su un piano internazionale.

Gran parte dei modelli di business in franchising adottate anche oggi dai grandi marchi d’abbigliamento si basano sull’esempio dei marchi in franchising storici: di base, l’affiliato apre un negozio di abbigliamento e rispetta le regole disposte dal marchio casa madre, vende i suoi prodotti con i prezzi stabiliti dal franchisor e utilizza l’immagine, il marchio e la stessa politica aziendale del franchisor.

Il marchio franchisor si occupa di allestire il negozio, fornire i prodotti, realizzare strategie di marketing efficaci e pubblicizzare il nuovo punto vendita. Solitamente, i franchising abbigliamento sono monomarca, dunque non è possibile vendere all’interno del negozio dei prodotti di un altro marchio o dei prodotti non forniti dal franchisor.

Il franchising abbigliamento è conveniente per chiunque vuole avviare un proprio business in base alla propriapassione per la moda, con l’aiuto di un marchio già noto al pubblico di riferimento. Per scegliere il franchisor che si adatta meglio alle proprie esigenze, è possibile guardare online le diverse tipologie di negozi di abbigliamento in franchising e basare la scelta sui propri interessi, sugli interessi dei consumatori e anche in base alla zona di riferimento.

Franchising abbigliamento: quanto costa aprire un negozio di abbigliamento?

Per un negozio di piccole dimensioni è possibile iniziare con un investimento minimo di 15 mila euro, esclusi i canoni fissati dal franchisor. L’affitto è un costo che varia in base alla dimensione del locale e alla sua posizione, un locale situato in una posizione centrale avrà un canone d’affitto mensile elevato rispetto ad un locale in periferia, tuttavia la posizione centrale offre una maggiore visibilità da parte dei consumatori.

L’investimento iniziale per un negozio di abbigliamento, compreso di tassa d’ingresso ed eventuale royalty si aggira sui 20 mila euro circa.

Un marchio franchisor già affermato sul mercato richiede ai propri affiliati uno spazio di medie o grandi dimensioni e una quota d’ingresso più elevata, ma permette di guadagnare sin da subito grazie ad un vasto pubblico già acquisito e alla notorietà del marchio.

Apertura di un negozio di abbigliamento in franchising conto vendita

L’avvio di un’attività in franchising, in particolare di un negozio di abbigliamento, può avvenire utilizzando la formula del conto vendita.

La formula conto vendita permette all’affiliato di pagare i prodotti offerti dal franchisor solo dopo la vendita al consumatore finale. In questo modo si riduce notevolmente l’investimento iniziale e i prodotti invenduti non occupano spazio nel magazzino ma tornano al franchisor attraverso un reso gratuito.

Il franchising in conto vendita è una soluzione molto conveniente per l’affiliato che vuole avviare una propria attività andando incontro ad un ridotto rischio d’impresa e per l’imprenditore che vuole competere nel mercato attraverso una vasta gamma di prodotti di tendenza, aggiornati continuamente in base alle novità della moda.

Negozio di abbigliamento franchising: quali requisiti avere

Non è necessario avere un titolo di studio specifico per aprire un negozio di abbigliamento, al contrario, è consigliabile avere un minimo di esperienza nel settore per facilitare il rapporto con i clienti e la gestione del negozio.

I franchisor richiedono, generalmente, dei requisiti specifici riguardo allo spazio commerciale quali la posizione in una zona di forte passaggio e con possibilità di parcheggio, la presenza delle vetrine per esporre la merce e l’accessibilità.

È necessario aprire la partita IVA, effettuare l’iscrizione al registro delle imprese, all’INPS e all’INAIL ed inviare la dichiarazione di inizio attività al comune.

Quando conviene aprire un negozio di abbigliamento in franchising

Il franchising diventa una soluzione conveniente quando si vuole avviare un proprio business ma non sono presenti le competenze necessarie per aprire e gestire in autonomia un negozio. Grazie ad un modello di business già testato sul mercato attraverso diversi punti vendita, i franchisor permettono di realizzare un sogno ed aprire un punto vendita di successo.

Attraverso la collaborazione in franchising si ha accesso ad un pack di servizi offerti dal marchio affiliante che permettono ai neo imprenditori di avviare la propria attività riducendo notevolmente i possibili rischi ed imprevisti.

Grazie a consulenti e professionisti offerti dal marchio franchisor è possibile analizzare e studiare attentamente la fattibilità dell’idea di business per poi redigere un business plan insieme dove esporre tutti i dettagli dell’idea imprenditoriale. L’affiliato può godere di una completa assistenza prima e dopo l’apertura del punto vendita, può usufruire di una formazione iniziale e continuativa per apprendere le competenze gestionali e relazionali ed ottiene una visibilità elevata sin da subito.