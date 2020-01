Tentativo di assalto ad un portavalori sulla A1: fiamme e chiodi sulla strada

L’Autostrada del Sole è stata chiusa a seguito di un tentativo di assalto ad un mezzo portavalori avvenuto sulla A1 all’altezza di Lodi Vecchio dopo le 23 di martedì 28 gennaio. Sette auto e un autoarticolato sono stati dati alle fiamme dai criminali dopo aver tentato di rubare il contenuto a bordo del portavalori stazione di servizio.

Tentato assalto ad un portavalori: le fiamme sulla A1

Una scena che sembra uscita da un film con automobili in fiamme e chiodi a terra. Un gruppo di criminali ha creato due barriere di fiamme su entrambe le direzioni di percorrenza della Milano- Napoli all’altezza di Lodi Vecchio. Sulla strada avevano rovesciato dei chiodi per bucare le gomme, soprattutto del mezzo blindato che è stato poi speronato. Il gruppo di criminali, più o meno una decina di persona a bordo di sei auto, era arrivato da una strada comunale di San Maria in Prato, nella frazione di San Zenone. L’agguato è fallito quando l’autista del portavalori è riuscito a trovare rifugio in un , e il gruppo si è allontanato dopo aver abbandonato e incendiato le auto in una stradina di campagna a ridosso dell’abitato di Salerano sul Lambro (Lodi).

Fortunatamente non ci sono feriti, ma l’autostrada resta chiusa, creando non pochi disagi al traffico già da questa mattina

(Credits immagine di copertina: vigili del fuoco)