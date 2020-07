La bufala dei ‘25 poliziotti infetti dopo lo sbarco dei migranti in Calabria’

Gli agenti sono in isolamento domiciliare, non sono ancora risultati positivi ai test

Questa è la storia di come un titolo sbagliato venga utilizzato dai megafoni sovranisti per fare pura propaganda, senza fare attenzione (anzi, non dando importanza) alle rettifiche e alle notizie reali. È il caso della vicenda che riguarda i «25 poliziotti infetti» nei commissariati di Siderno e nella Questura di Reggio Calabria dopo lo sbarco dei migranti a Roccella Jonica dei giorni scorsi. Una disinformazione che si basa sui fatti: perché se è vero che 25 agenti non stanno lavorando in questi giorni, occorre sottolineare come nessuno di loro risulti (al momento) contagiato. Si tratta di una soluzione preventiva – chiamiamola quarantena o isolamento fiduciario – in attesa dei risultati dei test.

Come spiega FactaNews, la notizia ‘errata’ era stata pubblicata inizialmente da Il Gazzettino che nella sua versione cartacea, in edicola martedì 14 luglio, titolava: ‘Roccella Jonica, positivi 25 poliziotti. Commissariato dimezzato’. E che il commissariato (anche se la notizia reale parla di elementi suddivisi tra Siderno e Questura di Reggio Calabria) conti meno forza lavoro in questi giorni è reale. Ma nessuno degli agenti risulta essere positivo al Coronavirus.

25 poliziotti infetti dopo l’arrivo dei migranti in Calabria: una bufala

Il Gazzettino, nella sua versione online, ha poi corretto il tiro: i 25 poliziotti infetti dopo lo sbarco dei migranti provenienti dal Pakistan – di cui 28 sono risultati positivi al tampone Covid – diventano ‘in quarantena e in isolamento domiciliare’. Ed è questa la versione corretta: i risultati dei test sugli agenti non sono ancora arrivati. Il provvedimento è stato deciso per evitare il proliferare di possibili (non certi) contagi.

Il caso Vox

E sui social la notizia – nella sua versione bufala e disinformativa – circola ancora grazie a un articolo di Vox che, però, riporta la rettifica all’inizio dell’articolo, non modificando il titolo: «Aggiornamento: i giornali dello stesso gruppo editoriale hanno poi cambiato il titolo in una successiva edizione, da ‘positivi’ a ‘in quarantena’ – si legge nell’incipit -. Molto strano che un giornale così attento cambi in corsa. Ne diamo comunque conto». Mettono in dubbio la rettifica, insomma. Nonostante loro stessi non abbiano elementi per sostenere il contrario.

