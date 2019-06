Le amiche hanno segnalato ai prof le foto di una 13enne nuda sulle chat di WhatsApp

Alcune foto sono state scattate e postate in chat da altri. Altre immagini e video, invece, sono stati ripresi dalla stesse 13enne nuda che è diventata la protagonista delle chat WhatsApp della provincia di Pavia. L’episodio è avvenuto in una scuola vicino a Vigevano e a far emergere in superficie una situazione che, al momento, si stava diffondendo soltanto nelle chat dei tredicenni che frequentano la scuola media, sono state le amiche della ragazza protagonista delle foto e dei video.

13enne nuda, le foto circolano su WhatsApp

Sarebbero state proprio loro, infatti, a consultare lo sportello d’ascolto che la loro scuola media aveva istituito e a mostrare prima all’operatore preposto al progetto e poi ai docenti dell’istituto le immagini che, non senza un certo imbarazzo, avevano salvato sui loro cellulari. Ora, a far luce sulla vicenda dovrebbe esserci anche la procura.

La polizia, nella giornata di ieri, ha ascoltato la dirigente scolastica dell’istituto del Pavese e sta portando avanti le indagini. Dal momento che la scuola è chiusa e i ragazzi non sono più in classe, saranno solo le forze dell’ordine ad avere la situazione tra le mani. La circostanza è decisamente pericolosa: si stanno conducendo gli accertamenti necessari per capire se le immagini della ragazzina siano rimaste ‘confinate’ all’interno delle chat di WhatsApp, oppure siano uscite fuori su altri siti o social network.

La denuncia delle compagne di classe della 13enne nuda su WhatsApp

La 13enne è ripresa in atteggiamenti intimi anche con alcuni ragazzi della stessa scuola. Non sarebbe stata vittima di ricatto e, a una prima indagine, non avrebbe avuto alcun compenso per far circolare le proprie foto intime sulle chat di WhatsApp. Sembrerebbe da escludere, al momento, anche l’ipotesi dell’estorsione. La ragazzina avrebbe diffuso le sue immagini soltanto per una sorta di gioco, senza essere pienamente consapevole delle conseguenze che ciò avrebbe potuto avere. Un caso spinoso, emerso anche per una sorta di senso della responsabilità delle sue compagne: quello che la 13enne non è stata in grado di vedere o di percepire, è stato colto dalle amiche.

Photo: Karl-Josef Hildenbrand/dpa