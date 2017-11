«Hai vissuto per l’iPhone? Fai l’upgrade a Samsung» | VIDEO

Si chiama pubblicità comparativa e la Samsung la usa, stavolta, in modo geniale. La rivale prende in giro la Apple e i suoi prodotti, festeggiando, a modo suo, i 10 anni dall’uscita del primo iPhone.

guarda il video:

Dalla fotocamera che si impalla all’incubo dell’acqua. La clip della Samsung dura un minuto, si intitola semplicemente “crescere” e racconta gli anni di un fedelissimo cliente iPhone dal 2007 a oggi. Dalle code in fila per il nuovo modello fino ai disagi di un amante Apple (secondo la rivale): poca memoria non espsandibile, nessun pennino incluso, niente jack audio, zero ricarica senza fili (anche se negli ultimi modelli iPhone c’è questa novità).