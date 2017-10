Il famigerato trivalente Revaxis commercializzato in Francia a 10 euro

Sta girando su diversi gruppi free vax una foto che parla del Revaxis, trivalente in uso in Francia (e non solo) con questa didascalia:

Ecco il fantomatico trivalente, che secondo la Lorenzin NON esiste, acquistato in Francia a 10€. Quanto paga lo stato italiano alla Glaxo l’esavalente che viene inoculato obbligatoriamente ai bambini italiani… 100€! Diffondiamo lo schifo e la corruzione di questo paese!

Come però ben spiega il sito di debunking Butac si tratta di disinformazione perché sia Revaxis che il nostro esavalente Infarix Hexa sono entrambi sul mercato italiano. Solo che sono due prodotti differenti tra loro.

In primis si confronta un vaccino esavalente con un vaccino trivalente. L’Infanrix Hexa Intramuscolo, prodotto dalla Glaxo Smith Kline, protegge da sei malattie, il Revaxis è un trivalente prodotto dalla Sanofi Pasteur e protegge da tre malattie: difterite, tetano, poliomielite.

Non solo. In Italia il Revaxis è in vendita a un prezzo che dovrebbe aggirarsi sui 25€.

Riporta Butac:

Sui prezzi dei vaccini, come per tutti i prodotti, ci possono essere delle enormi variazioni in base ai volumi e ai metodi di acquisto. Sul sito Intercent-ER Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici della Emilia Romagna c’è un listino prezzi (convenzione per anni 2008-2011) dove la differenza tra i due vaccini – 10.04€ per il Revaxis e 41.35 per l’Infanrix Hexa o anche meno – è minore ma è comunque circa 4 volte più alto per l’esavalente sotto scrutinio. Senza stare a sommare al trivalente i costi di altri vaccini per pareggiare (numericamente) la copertura con l’esavalente, c’è un grosso problema di fondo che viene omesso: non sono prodotti paragonabili tra di loro.

Revaxis è per bambini sopra i 6 anni fino agli adulti. Infanrix Hexa invece è per i neonati. Una differenza non da poco.