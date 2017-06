Risultati elezioni Comunali Palermo, dati di affluenza e spoglio in diretta | LIVE

16.14. Risultati elezioni Comunali Palermo, nel capoluogo siciliano l’affluenza più bassa. Il dato dell’affluenza alle ore 12 emerso a Palermo (15,16% di aventi diritto ai seggi) è il più basso tra i 25 comuni capoluogo chiamati oggi a scegliere consiglieri e sindaci. La percentuale più alta è stata registrata a Lecce: 27,38%. Bassa l’affluenza anche a Genova, dove nelle prime ore del mattino ha votato il 16,10%. Gli altri capoluoghi di Regione con l’affluenza più alta dopo Lecce sono Catanzaro, al 22,13%, e L’Aquila al 19,35%. Gli altri 20 capoluoghi: Alessandria 18,74%, Asti 18,65%, Cuneo 16,00%, Como 17,96%, Lodi 22,87%, Monza 17,02%, Belluno 17,59%, Padova 22,20%, Verona 18,20%, Gorizia 20,85%, La Spezia 18,67, Parma 18,29%, Piacenza 21,09%, Lucca 15,03%, Pistoia 17,21%, Frosinone 21,87%, Rieti 20,76%, Taranto 17,51% , Trapani 17,06%, Oristano 21,55%.

15.34. Risultati elezioni Comunali Palermo, messaggi dei candidati nel giorno del voto. La campagna elettorale, come di consueto, è stata combattuta anche attraverso il web e i social network. Ed anche nel giorno del voto i candidati alla carica di sindaco hanno inviato messaggi dalle proprie pagine fan agli elettori, ovviamente senza violare il divieto di fare propaganda. «Buona domenica a tutti! Ancora poche ore per scegliere e per affermare che #ilCambiamentoNonSiFerma», è la frase postata alle 8.43 sulla bacheca ufficiale del sindaco uscente Leoluca Orlando, sostenuto dal centrosinistra e alla ricerca del quinto mandato da primo cittadino.

«Ho votato alla Piazzi, tocca a voi», è invece il messaggio spuntato invece alle 11.52 sulla pagina fan Facebook del candidato del centrodestra Fabrizio Ferrandelli insieme alle foto delle operazioni di voto dell’aspirante sindaco.

Infine, il Movimento 5 Stelle. Sulla sua bacheca di Ugo Forello alle 12.23 è stata postata una foto del candidato al seggio presso la scuola elementare Nicolò Garzilli.

15.00. Risultati elezioni Comunali Palermo, candidati ai seggi. Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, che cerca un successo elettorale per cominciare il quinto mandato da primo cittadino, ha votato stamane nella scuola Garzilli, in via Isonzo. Il candidato del centrodestra Fabrizio Ferrandelli, che 5 anni fa era sostenuto dal Pd (che oggi appoggia Orlando) ha invece votato stamattina all’istituto Giovanni XXIII Piazzi, in via Mario Rutelli. Si è recato al seggio insieme alla moglie e alcuni ragazzi dello staff elettorale. Quando qualcuno uscendo gli ha chiesto se aveva qualche dubbio su chi votare, Ferrandelli ha risposto: «Stavo decidendo». Dopo il voto il candidato è andato a seguire la messa alla Zisa. Nel 2012 al secondo turno Orlando, allora sostenuto da Italia dei Valori e una lista di sinistra, ottenne il 72,4% dei voti. Ferrandelli, che era appoggiato da Pd, si fermò al 27,6% dei consensi.

14.45. Risultati elezioni Comunali Palermo, affluenza ore 12 al 15,16%. Il primo dato ufficiale del Comune di Palermo sul numero di votanti alle elezioni comunali indica l’affluenza alle ore 12 al 15,16%. Nel 2012 alla stessa ora era stato registrato il 12,92% di votanti. Ma le elezioni si svolgevano in due giorni, fino alle 15 del lunedì.

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI PALERMO, DIRETTA LIVE

Elezioni Comunali a Palermo. Gli abitanti del capoluogo siciliano sono chiamati a scegliere nuovi consiglieri comunali e soprattutto se riconfermare il sindaco Leoluca Orlando. Per il primo cittadino, già alla guida della città dal 1985 all’87, dal 1993 al 2000 e dal 2012 ad oggi, ora candidato di una coalizione di centrosinistra, si tratterebbe del quinto mandato. A sfidarlo ci sono il M5S e centrodestra. Si vota in un’unica giornata, dalle 7 alle 23. I primi risultati attesi nella tornata elettorale sono i dati dell’affluenza. La percentuale di votanti ai seggi consente di effettuare una prima analisi del voto, soprattutto confrontando i numero con quelli delle precedenti Amministrative. Pochi minuti dopo le 23, poi, i primi dati relativi allo spoglio.

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI PALERMO, CANDIDATI

I candidati alla carica di sindaco di Palermo sono complessivamente otto. Orlando è sostenuto da uno schieramento che va dagli alfaniani alla sinistra. È appoggiato dalle liste: Democratici e Popolari, Movimento 139, Uniti per Palermo, Alleanza per Palermo, Palermo 2022, Mosaico Palermo, Sinistra in Comune. Il candidato del centrodestra, Fabrizio Ferrandelli, che nel 2012 era sostenuto dal Pd e fu battuto al ballottaggio da Orlando, guida una coalizione di sette formazioni: Forza Italia, Per Palermo, Palermo prima di tutto, I Coraggiosi, Palermo al centro, Unione di Centro e Cantiere Popolare. Gli altri: Salvatore Ugo Forello (Movimento 5 Stelle), Ciro Lo Monte (Siciliani Liberi), Nadia Spallitta (Spallitta Sindaco), Francesco Messina (Centro Riformista), Marco Lo Bue (Cambiamo Palermo per i Palermitani) e Ismaele la Vardera (Centro Destra per Palermo).

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI PALERMO, SONDAGGI

I sondaggi di metà maggio sulle intenzioni di voto alle elezioni Comunali a Palermo (rilevazioni effettuate prima del divieto che scatta a due settimane dal giorno del voto e consultabili sul sito della presidenza del Consiglio) hanno attribuito un margine di vantaggio al sindaco uscente Orlando. Tuttavia la partita sembra piuttosto aperta (soprattutto se si considera che molto probabilmente per eleggere il primo cittadino sarà necessario il ballottaggio). Il sondaggio di Demos & Pi e Demetra realizzato tra il 22 e il 24 maggio per Repubblica ha segnalato Orlando al 38,2% di consenso contro il 29,1 di Ferrandelli e il 24,2 di Forello.

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI PALERMO, APPELLI

Sulla sua pagina fan ufficiale su Facebook Orlando ha continuato a rilanciare gli slogan della sua campagna elettorale. «Grazie #Palermo! Andiamo avanti insieme! #IlCambiamentoNonSiFerma #FacciamoSquadra!», ha scritto il sindaco uscente in uno dei suoi ultimi messaggi. «Noi palermitani – è invece uno dei passaggi del post di Ferrandelli di chiusura campagna – conosciamo la bellezza e la difficoltà del vivere qui. Troppi i problemi ancora irrisolti. Mi sono candidato per affrontare e risolvere questi problemi, per vivere insieme a voi una straordinaria stagione di cambiamento». «Io – ha infine attaccato il pentastellato Forello – non mi fido di queste persone che nel giro di qualche mese dicono tutto e il contrario di tutto. Guardate un po’ cosa dice il sindaco uscente a proposito dei suoi alleati. Perché non dimentichiamolo che dietro orlando c’è il Pd, c’è Crocetta, c’è Alfano e qualche altro vecchio personaggio della vecchia politica».

(Foto di copertina: ANSA / MASSIMO PERCOSSI)