Niente trottola a scuola: i presidi cominciano a vietare il fidget spinner

Ne abbiamo già parlato: il fidget spinner, piccola trottola antistress da tenere in mano e azionare spingendo una delle sue estremità con le dita, è destinato a diventare il giocattolo dell’anno. Lo utilizzano molte persone, giovani e adulte. E ovviamente tanti bambini e ragazzini, che spesso lo portano con sé anche a scuola. Dove però comincia ad essere vietato.

Diversi presidi infatti hanno cominciato ad impedire l’utilizzo tra i banchi del piccolo oggetto rotante. Il quotidiano l’Eco di Bergamo ad esempio racconta che alcuni istituti della provincia bergamasca in questi giorni hanno preso provvedimenti per fermare la diffusione del giocattolino considerato anche pericoloso. Si legge in un articolo a firma di Luca Bonzanni:

A Seriate, per esempio (ma anche in altre scuole dell’hinterland), il divieto di portare a scuola il «fidget spinner» è scattato per gli alunni dell’Istituto comprensivo «Aldo Moro»: nella circolare firmata dalla dirigente Lucia Perri, si invitano «caldamente i genitori a far in modo che i figli non lo portino a scuola, dove peraltro non sono ammessi oggetti di svago».

«Abbiamo emanato nei giorni scorsi una circolare per gli alunni della primaria e della secondaria, per vietare assolutamente questo giochino – conferma la preside Perri -. È una passatempo pericoloso, che può essere usato come arma impropria (sorride ma non troppo, ndr) e che quindi rischia di causare ferite, ma soprattutto distrae moltissimo dalle lezioni, sia il proprietario che il compagno di banco. Episodi significativi? Per fortuna ancora nessuno si è fatto male: comunque, meglio prevenire».