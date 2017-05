«Se non vogliamo essere strumenti di processi politici occorre restare legati alle regole della corretta informazione». Giovanni Minoli, in Faccia a Faccia su La7, ha rivolto una ampia critica a Report e alla puntata, andata in onda su Rai, relativa alla vaccinazione contro il papilloma virus.

GIOVANNI MINOLI CONTRO REPORT: IL DEBUNKING DI BURIONI

«Report è orfano della sua capoclasse, Milena Gabanelli. E si vede», ha dichiarato a fine puntata Minoli. «Resti fedele alle origini – ha aggiunto – non metta a rischio la sua storica autorevolezza inseguendo un po’ di share che può anche non arrivare».

Minoli ha confrontato le interviste di Report con Roberto Burioni, ordinario di microbiologia e virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele. Burioni ha sostanzialmente debunkato le interviste fatte dai giornalisti di Report in merito al vaccino anti-papilloma virus (HPV).

