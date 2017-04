Game of Thrones 7: Hodor sarà un White Walker?

Game of Thrones 7 Hodor è un personaggio che ci manca molto. La sua morte ha scosso tutti i fan. O meglio, la scena finale dove Hodor ferma la porta (Hold the door – Hodor ndr) per fermare l’assalto degli Estranei e mettere in salvo Bran e Meera.

Perché c’è un dubbio che serpeggia tra i fan Hodor è vivo? Mmm forse no. Potrebbe esser però esser diventato un White Walker. A far salire la curiosità è una recente intervista di Kristian Nairn al Belfast Telegraph.

Ti piacerebbe tornare come uno strumento del malvagio? Come fan non sono sicuro che mi piacerebbe, ma come attore, lo amerei, assolutamente. Sarebbe molto divertente farlo. Penso però sia stato bello usicre così. Ci sono stati abbastanza momenti di rinascita in Game of Thrones. Forse non è morto, forse sta girando la campagna mangiando le bacche come un orso grizzly! Quindi vedremo un White Walker Hodor? Direi di no ma potrei mentire. Non posso dirvi niente. Ho lasciato scorrere prima del mio incidente e ho imparato il modo più difficile.

Non è la prima volta che Nairn, involontariamente, lascia presagire un ritorno del suo personaggio ne Il Trono di Spade. «La cosa interessante è che è un finale rimasto aperto», raccontò a EW. «Non lo vedi in realtà, è implicito, quindi chi lo sa? Può tornare come un White Walker, o forse è andato via per sempre».

Non solo: l’attore appare, in costume, nel nuovo promo del canale HBO. Hodor ritornerà? Noi lo speriamo. Tantissimo.