De Magistris: «Higuain? È come Salvini. E su Juve-clan c’è un silenzio scandaloso»

Non solo politica e istituzioni. Luigi de Magistris parla anche di calcio. Domenica sera sarà allo stadio San Paolo di Napoli per assistere alla partita tra azzurri e Juventus, la sfida dell’atteso ritorno a Fuorigrotta di Gonzalo Higuain. In un’intervista rilasciata a Fabrizio D’Esposito per Il Fatto Quotidiano il sindaco considera l’attaccante argentino, amato e poi odiato dai tifosi partenopei, al pari del leader leghista Matteo Salvini:

Peggio Salvini o Higuain? Luigi de Magistris resta in silenzio per più di dieci secondi. Ha sentito sindaco? «Sì, ma non me la sento di dire chi è peggio». I due pari sono. «Giudico Salvini tra i peggiori politici di oggi». E Higuain? «Ovviamente è il tifoso che parla». Ovviamente. «Da tifoso non riesco a mandare giù il passaggio alla Juve». «a squadra avversaria per eccellenza. «Il tifo è passione, amore, sentimento». Higuain è stato amato quasi quanto Diego. «I tifosi hanno puntato tutto su di lui. Gonzalo era entrato nel cuore dei tifosi. Quel coro sotto la curva era da brividi. È un testo che esprime la verità per me. Io sono qua a difendere la città». Higuain non più. «Poteva andare via certo…» Ma andare alla Juve… «Appunto».

Ma de Magistris parla anche della vicenda Juve-clan. Denunciando il silenzio del «Sistema». «Trovo scandaloso il silenzio dei giornali. Ne parlate solo voi del Fatto» dice. Per il sindaco è un «fatto gravissimo»:

Il Napolista.it, quotidiano online, ha pubblicato rivelazioni imbarazzanti su Agnelli e lo striscione sulla tragedia di Superga. E poi si fanno editoriali sulla sciarpa anti -juventina. «Non mi meraviglia, basta vedere il clamore che a volte suscitano alcune mie dichiarazioni. Poi caccio la camorra o Alfredo Romeo dal Palazzo e nessuno lo scrive». È la forza del Sistema. «La ‘ndrangheta nel cuore della Juve è un fatto gravissimo. Sono stato magistrato a Catanzaro e so quant’è pervicace la forza delle cosche calabresi nel Nord. E conosco benissimo Calciopoli».

(Foto: ANSA / CIRO FUSCO)