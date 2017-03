La Russia non si ferma: condanne a pioggia per gli attivisti anti-Putin

Pioggia di condanne dopo i cortei non autorizzati di domenica scorsa in cui la polizia russa ha fermato centinaia di manifestanti. Oltre al leader dell’opposizione Alexiei Navalni (che è stato condannato a 15 giorni di carcere amministrativo) il tribunale Tverskoi di Mosca ha ordinato il carcere anche per l’attivista Nikolai Liaskin (condannato a 25 giorni) e per il braccio destro di Navalni, Leonid Volkov (condanna di 10 giorni).

RUSSIA, ANCORA CONDANNE PER ATTIVISTI ANTI-PUTIN

La corte ha poi condannato a 7 giorni di carcere amministrativo i membri del Fondo anticorruzione di Navalni (Fbk) Konstantin Shirokov, Vladislav Mosin, Vladimir Busin, Oksana Baulina, Ekaterina Kenareva, Anton Glembo, e la collaboratrice dell’ong Memorial Ekaterina Melnikova e la studentessa Anna Revonenko (che domenica si trovavano nella sede di Fbk quando questa è stata perquisita). Secondo la testata web Rbk, gli agenti hanno fatto irruzione negli uffici del Fondo anticorruzione di Navalni e hanno interrotto la trasmissione online dedicata alle proteste sequestrando i computer dell’organizzazione e arrestando tutti i presenti.

(Foto da archivio Ansa)