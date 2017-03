«Un incidente di percorso, ma ora cambiamo i palinsesti di Rai 1». Interviene così sulla chiusura del programma di Paola Perego Parliamone Sabato (al centro della bufera dopo una discussione sessista sulle donne dell’Est) il direttore generale della Rai Antonio Campo Dall’Orto. In una lettera inviata al direttore del quotidiano Il Messaggero il manager scrive:

I contenuti di quel programma non erano leggeri, ma grevi; l’ironia non era contemplata; al contrario, vi era una artefatta “serietà” proiettata su una visione inaccettabile della donna. Quando si parla a molti è obbligatorio chiedersi e richiedersi cosa si sta dicendo e, soprattutto, come lo si sta dicendo. Le dico cose ovvie,ma che vale la pena ripetere. Mi riconosco nei valori fondanti del Servizio Pubblico, valori che, a mio giudizio, negli ultimi anni si erano un po’ diluiti nell’inseguimento di logiche commerciali. Solo partendo dai nostri valori si può affrontare la sfida dell’innovazione e del cambiamento.

E proprio per restare in linea con i valori del servizio pubblico Campo Dall’Orto sottolinea l’evoluzione dei programmi della prima rete:

È stato sì un incidente di percorso, ma un incidente lungo un cammino già tracciato e su cui stavamo lavorando da tempo: l’evoluzione dei programmi quotidiani di Rai 1. In verità Abbiamo semplicemente ritenuto che quei contenuti non fossero in linea con i valori del Servizio Pubblico e con le linee editoriali indicate fin dall’inizio del nostro mandato.

CASO PAOLA PEREGO, PARLA IL DG CAMPO DALL’ORTO

Ieri Campo Dall’Orto parlando con i giornalisti aveva anche risposto ad alcune ‘accuse’ rivolte dalla Perego ai vertici della rete. In un’intervista a Le Iene la conduttrice aveva affermato che gli argomenti della puntata di Parliamone Ora di sabato scorso erano stati «approvati» prima di essere messi in onda da capo struttura e direttore di rete. «Mi sento messa in mezzo in una cosa molto più grande di me», ha dichiarato la conduttrice davanti alle telecamere di Italiauno. E ancora: «Hanno usato me come potevano usare qualche altro. Forse è scomodo mio marito». Il direttore generale: «Non faccio polemiche, quello che vi posso assicurare dal punto di vista delle analisi interne, come è giusto che sia, con tutti i profili di responsabilità, è che la cosa non era arrivata al direttore di Rai 1». «Credo che tutto questo vada visto nell’ottica di cosa è servizio pubblico: quello che è andato in onda non era coerente e da tempo noi stiamo lavorando con Fabiano sui temi di Rai1 per renderli più coerenti. Credo sia più importante raccontarci dove andiamo».

