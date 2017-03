Perché i 5 stelle non sono d’accordo sulla proiezione di Piccolo mondo cane

Cinema Aquila e censura dei film parte seconda. In queste ore è uscito un comunicato direttamente dal Campidoglio che difende le scelte del municipio V. «Tale programmazione – spiegano nella nota – non è stata autorizzata». Tra questi vi era il documentario “Piccolo mondo cane” sulla vicenda del canile La Muratella, un film che critica anche l’amministrazione Raggi.

CINEMA AQUILA: DAL COMUNE «FILM CON PUNTI DI VISTA UNILATERALI»

«È doveroso chiarire alcuni punti relativamente al processo di riapertura - prosegue la nota del Comune di Roma – iniziato con la delibera della Giunta Raggi n. 45/16 a fine settembre. Nella delibera si evidenziava una fase di apertura transitoria in attesa dell’avviso pubblico, in cui il Municipio territorialmente competente, ovvero il Municipio V, poteva individuare delle attività culturali da svolgere al cinema. Amministrazione e cittadini hanno dato vita ad un percorso di co-programmazione delle iniziative culturali e da fine ottobre si sono svolte al cinema, prima con dibattiti e conferenze di pubblico interesse e poi con attività di pubblico spettacolo. Alcune regole però, ribadite più volte negli incontri di programmazione fra amministrazione e cittadini, non sono state rispettate, prima fra tutte la pubblicazione e la diffusione di materiale non autorizzato».

«È stato diffuso un programma non autorizzato dal Municipio – ha spiegato l’assessore alla Cultura del Municipio V Maria Teresa Brunetti – in cui vi erano dei film che presentavano punti di vista unilaterali e senza contraddittorio. Si precisa che il programma per la settimana dal 13 al 20 Marzo è quello adottato dal Municipio V, garante della programmazione ufficiale al Nuovo Cinema Aquila e ribadiamo, a scanso di equivoci, che la cogestione dello spazio non è affidata a nessuna associazione. L’ingresso è come sempre gratuito per la cittadinanza ed i film in programma sono per ogni fascia d’età, rispettosi delle diversità e dei diritti dei popoli». Piccolo Mondo Cane, documentario inedito di Claudio Casale e Matteo Bennati, sarà comunque proiettato giovedì sera. Nonostante il municipio V non sia d’accordo.