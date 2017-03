Una mamma per amica torna su Netflix con nuovi episodi?

Una mamma per amica: Di nuovo insieme potrebbe ritornare con nuovi episodi su Netflix. Anche perché le ragazze Gilmore hanno lasciato un finale decisamente aperto.

UNA MAMMA PER AMICA: NUOVI EPISODI IN ARRIVO?

Ted Sarandos, chief content officer di Netflix ha parlato di trattative in corso per proseguire i racconti di Stars Hollow: «Ci speriamo. Abbiamo adorato il successo dello show, i fan hanno apprezzato». Secondo quanto riporta il magazine di settore Variety ci sono concrete possibilità di realizzare nuovi episodi.

Finora Netflix non ha diffuso i dati dei suoi telespettatori ma si parla di un ritorno molto seguito seguito tra i fan. Sarebbe bellissimo mettersi al lavoro fin da subito, come gradisce Sarandos, ma le protagoniste Lauren Graham e Alexis Bledel sono impegnate in due nuove serie tv per Fox e Hulu. Insomma, niente è garantito.