Negli Usa YouTube sfida la tv: 40 canali in streaming a 35 dollari al mese

YouTube, la piattaforma video più famosa del mondo, è pronta a lanciare la sfida alle tv offrendo agli iscritti negli Stati Uniti un servizio streaming (YouTube Tv) con 40 canali, comprese le principali reti di news come Abc, Nbc e Fox, diverse programmazioni sportive e film.

YOUTUBE TV, 40 CANALI IN STREAMING

Come annunciato dall’ad Susan Wojcicki durante una conferenza stampa in streaming dalla California, il nuovo servizio è rivolto soprattutto ad un pubblico di giovani. L’iscrizione costerà 35 dollari al mese e consentirà l’accesso fino a 6 dispositivi, tra telefonini smart, tablet e televisori, in concorrenza diretta con quando offrono la Sling tv di Dish o la Direct tv di At&T. Verrà lanciato entro il 2017. Il servizio della società che fa capo a Google è basato sulle connessione Internet, quindi senza satellite o cavo, e darà anche la possibilità di registrare alcuni contenuti. Pagando una commissione addizionale sarà inoltre possibile accedere a programmazioni non comprese nel pacchetto.

YOUTUBE, UN MILIARDO DI ORE DI VIDEO VISTI AL GIORNO

Secondo gli ultimi dati sulla piattaforma, YouTube ha superato ogni record con oltre 1 miliardo di ore di video visti al giorno. Un risultato che supera di 10 volte quello del 2012.

(Foto da archivio Ansa. Credit: JENNY TOBIEN / dpa)