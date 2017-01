Ci risiamo. Ora che Donald Trump è il presidente degli Stati Uniti d’America si scatenano siti e sitarelli per fare a gara su quanto è buono il numero uno degli USA. L’ultima è la notizia, fake, scritta su Il Corriere d’Italia:

Continua l’ondata di beneficenza a favore delle Popolazioni del Centro-Italia colpite dal disastro, per ultimo infatti si è aggiunto il Neo-Presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, che ha appena annunciato di aver donato la cifra di 20 Milioni di Euro.

Nonostante l’ondata di proteste che si sta levando dal mondo intero nei confronti del nuovo Presidente, questa sembra essere una grande risposta, nei confronti di tutte quelle persone che lo accusano di essere solo un despota devoto al solo Profitto.

Come sottolinea il sito Bufale.net e David Puente sul suo blog non è vero nulla. Nessuna agenzia batte la notizia non compare nulla sui principali siti di news italiane. Niente di niente. Questa informazione è fake al cento per cento. Anche perché Il Corriere d’Italia è un noto sito satirico. Qualcuno però (date le oltre 34 mila condivisioni) sembra non averlo capito.