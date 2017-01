Dominik Paris ha vinto la discesa libera di Kitzbühel. Lo sciatore italiano ha conquistato la gara più importante della Coppa del Mondo, che si corre sulla Streif, la pista più difficile e prestigiosa del circuito alpino. A fianco dell’azzurro ci sono due atleti francesi, che hanno scalzato l’altro italiano Peter Fill, a lungo secondo.

DOMINIK PARIS VINCE LA DISCESA LIBERA DI KITZBÜEHL

Dominik Paris trionfa sulla Streif. Grande successo per l’Italia dello sci, che vince nella competizione più importante della Coppa del Mondo. Un successo che conferma la vittoria di Peter Fill dell’anno scorso, anche se l’atleta sudtirolese, oggi quarto, era arrivato prima su una pista accorciata. Oggi si è gareggiato sulla Streif completa come non succedeva dal 2013, e oggi come 4 anni fa il più forte di tutti è stato Domenik Paris. Lo sciatore di Merano ha così conquistato il settimo successo della sua carriera in Coppa del Mondo.

IL SUCCESSO DI DOMINIK PARIS A KITZBÜEHL

Dominik Paris è arrivato primo con il tempo di 1:55.01, avanti di 21 centesimi rispetto al discesista francese Valentin Moine, e 33 centesimi più veloce dell’altro sciatore transalpino Johan Clarey. Quarto un latro azzurro, Peter Fill, con il tempo di 1:55.41, a lungo al fianco di Dominik Paris sul podio fino alle sorprendenti discese dei due francesi. L’atleta italiano ha fatto una prestazione eccellente, soprattutto nel tratto centrale e finale della Streif. Sul Lärchenschuss così come sulla traversa successiva all’Hausberg Dominik Paris è riuscito a costruire la sua vittoria, che ha bissato il successo già conquistato sulla pista austriaca nel 2013.

COME HA VINTO DOMINIK PARIS

Dominik Paris è da tempo uno degli sciatori italiani più forti, e la sua stagione finora è stata discreta, con due podi conquistati nelle discese libere di Val d’Isere e Santa Caterina Valfurva. Dominik Paris è un discesista completo, capace di esser particolarmente veloce nelle curve tecniche, e in grado di sciare in modo scorrevole nei tratti più pianeggianti. Il suo successo è stato favorito anche dalla caduta dello svizzero Beat Feuz, in vantaggio fino alla traversa successiva all’Hausbergkante, ma caduto anche per l’eccessiva velocità con cui aveva affrontato questo passaggio così tecnico.

Dominik Paris dopo aver vinto la discesa libera sulla Streif nel 2013, nel 2015 aveva conquistato il secondo. Sempre nel 2015 aveva vinto anche il superG della località austriaca. Lo scorso anno la discesa dibera di Kitzbühel era stata vinta da Peter Fill.

DOMINIK PARIS PRIMO NELLA CLASSIFICA DI SPECIALITÀ

In classifica generale di Coppa del Mondo ora Dominik Paris è 12esimo con 239 punti. Primo è l’austriaco Marcel Hirscher con 980 punti, seguito dal norvegese Henrik Kristoffersen (692 punti) e dal Alexis Pintaurault Pinturault (655 punti). Primo degli italiani è Manfred Moelgg, sesto a quota 428 punti.

Per quanto riguarda invece la classifica di specialità grazie al successo nella discesa libera di Kitzbuehl Dominik Paris è passato in testa. L’azzurro è primo con 142 punti, davanti al norvegese Aksel Lund Svindal, a quota 140. Terzo invece è l’altro italiano, oggi arrivato quarto sulla Streif, Peter Fill, a 139 punti. Staccati di pochi punti ci sono il francese Theaux, il canadese Guay e il norvegese Jansrud,

