Lupo e Nuvola i cani dell’Hotel Rigopiano sono salvi

«Lupo e Nuvola, i pastori abruzzesi nati e cresciuti all’Hotel Rigopiano, non so come, sono riusciti a raggiungere la mia contrada, una frazione di Farindola (Villa Cupoli) sani e salvi». A darne notizia è Martina ragazza di Farindola e dipendente del resort travolto dalla slavina. «Questo non può di certo colmare il vuoto e la distruzione che attraversa un paese in ginocchio ancora speranzoso – racconta sui social in un post diventato virale – nell’attesa soltanto di notizie positive, me in prima persona».

HOTEL RIGOPIANO: I CANI NUVOLA E LUPO SONO SALVI

I cani dell’Hotel Rigopiano sono una storia finita a lieto fine solo per metà. Mancano ancora i cuccioli, ospitati nel resort e coccolati da sempre dagli ospiti. Proprio ieri Barbara D’Urso, spesso ospite in quell’albergo, ne ha diffuso la foto in rete così come ‘Chi l’ha visto’ aveva diffuso la foto di uno di loro.

«Ma questi due bellissimi cagnoloni – racconta Martina – rivedendoli, di certo sono riusciti a farmi tornare a battere il cuore, almeno per qualche secondo, riportando la speranza».