Gianluca Ginoble, de Il Volo, racconta da Barbara D’Urso il rapporto stretto che aveva con l’Hotel Rigopiano travolto da una valanga. «Sarei dovuto andare questo martedì. Ho sentito Roberto (Del Rosso, l’architetto propietario dell’hotel, ndr). Gli ho scritto dicendogli meglio rimandare la prossima settimana». Una decisione presa dal maltempo che aumentava e da quel consiglio, dato da Roberto. «L’Abruzzo – gli spiegava il gestore – è messo alla prova».

HOTEL RIGOPIANO: IL RICORDO DI BARBARA D’URSO E GIANLUCA GINOBLE

Nel collegamento con il cantante Barbara D’Urso ricorda Roberto e il suo amore per Rigopiano. «Per anni sono andata lì – spiega – e non l’ho ha mai detto a nessuno. Era il mio posto segreto».

«Roberto mi disse lunedì – ha aggiunto con la voce rotta Ginoble – entrambi abbiamo una missione: far valere l’Abruzzo».