Le 5 cose da sapere oggi sull’Italia prendendo il caffè

Le notizie da sapere per non farsi cogliere impreparati sulle principali notizie della giornata per le chiacchierate davanti al caffè con amici e colleghi.

1. All’hotel Rigopiano sono state accertate quattro vittime finora. Mancano però ventisei persone, che potrebbero purtroppo esser morte vista la mancanza di segni di vita. Polemiche su mancata attenzione alla segnalazione, le persone rimaste nell’albergo erano scese nella hall aspettando lo spazzaneve che avrebbe dovuto portarli a valle, ma una nuova scossa di terremoto avrebbe provocato la slavina

2. In un editoriale in prima pagina del Corriere della Sera Sergio Rizzo ricorda come l’hotel Rigopiano non avrebbe dovuto esser costruito in quel luogo, uno dei diversi errori che hanno provocato una tragedia. Secondo un articolo di Vignetti sulla Stampa sarebbe stato costruito in seguito a un enorme abuso edilizio.

3. Sui principali quotidiani analisi del mancato funzionamento dei soccorsi dopo il nuovo terremoto in Italia centrale. Il commissario Vasco Errani spiega a La Repubblica come il meteo avverso, in particolare le forti nevicate, abbia rallentato e ostacolato le operazioni di soccorso.

4. Padre Vinicio Albanesi commenta la rinuncia della moglie di Emmanuel Nmadi al risarcimento dell’ultrà che ha ucciso suo marito dopo averla insultata con un epiteto razzista in una intervista a La Repubblica. Chiesti dalla vedova solo i soldi per riportare la salma in Nigeria.

5. L’intervento su Facebook di Davide Casaleggio in merito al convegno economico del M5S sulle trasformazioni del futuro è stato rilanciato dal blog di Beppe Grillo, evidenziando il ruolo sempre più rilevante del figlio del fondatore scomparso l’anno scorso.

Foto copertina: Italy’s Fire Fighters. Vigili del Fuoco/Handout via REUTERS