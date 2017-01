Crac Credito Cooperativo Fiorentino: i pm chiedono 11 anni per Denis Verdini

Undici anni di reclusione. Questa la condanna richiesta dai pm di Firenze Luca Turco e Giuseppina Mione per il senatore di Ala Denis Verdini nel processo sul crac della banca Credito cooperativo fiorentino per le presunte truffe allo Stato nei contributi dell’editoria.

DENIS VERDINI: CHIESTI 11 ANNI PER IL CRAC CREDITO COOPERATIVO

Il senatore di Ala è accusato di esser il tramite della banca e delle attività editoriali organizzate per ottenere contributi pubblici. Chieste condanne di 9 anni ciascuno per i costruttori Riccardo Fusi e Roberto Bartolomei, 6 anni per l’onorevole di Ala Massimo Parisi. Altre pene fra 5 e 6 anni sono state chieste per la governance della banca a vari imputati. «È andata anche bene, pensavo che mi volessero dare l’ergastolo…», ha commentato ironico Fusi lasciando l’aula del tribunale di Firenze.