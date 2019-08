La pedagogia secondo Young Signorino, che insegna a un fan «come si sta al mondo» schiaffeggiandolo | VIDEO

Young Signorino, oltre ad aver dato a più riprese prova del suo talento canoro, adesso si mostra incline anche a fornire consigli di pedagogia dell’educazione ai propri fan. Il trapper, noto principalmente per il suo brano Alfa-alfa-alfa beto ah uh ah uh ah uh ah, ha schiaffeggiato un suo fan nel corso di una esibizione tra il 31 luglio e il 1° agosto.

Il video dello schiaffo di Young Signorino

Un gesto che è sembrato sin da subito esagerato, anche perché i personaggi mainstream – soprattutto se divisivi – devono essere abituati all’interazione (anche molesta) con il proprio pubblico. Negli istanti immediatamente successivi alla reazione di Young Signorino, ci sono state diverse persone che hanno cercato di allontanare il trapper dal proprio fan.

La lezione di Young Signorino

Poi, è stato lo stesso cantante e influencer a spiegare le motivazioni del proprio gesto: «Se tu vieni nel mio spazio a fare il coglione io sto zitto una volta, due volte, tre volte poi ti becchi uno schiaffo in faccia – ha scritto Young Signorino sulle sue Instagram Stories -. Dovete imparare a stare al mondo, non potete fare il ca**o che vi pare sia sui social che nella vita reale senza conseguenze: io vi do uno schiaffo, un altro probabilmente vi fa peggio. Fidati, questa è educazione».

Young Signorino ha affermato che il suo gesto si è reso necessario perché al concerto non era presente alcun servizio di sicurezza. Ma la lezione di vita, oltre allo schiaffo, poteva essere risparmiata.