I politici della destra brasiliana continuano a usare X

Nonostante il blocco nel Paese, moltissimi esponenti (anche con un ruolo parlamentare) della destra brasiliana stanno continuando a utilizzare la piattaforma di Elon Musk come segno di protesta nei confronti della decisione presa dal giudice Alexandre de Moraes e confermata dalla Corte Suprema. Lo stanno facendo, alcuni dichiarando esplicitamente, utilizzando le VPN (Virtual Private Network) che sono state vietate nel Paese proprio contestualmente alla decisione ufficiale che risale allo scorso 30 agosto. Dunque, nonostante X sia bannata in Brasile, i rappresentanti della destra proseguono dritti nella loro “battaglia”.

Il caso della sospensione della piattaforma di Elon Musk nel Paese è diventato – come ovvio – un caso politico. Mentre tutta l’area progressista (alla guida del Paese, a partire dal Presidente Lula) si è spostata su altre piattaforme come Bluesky, i duri e puri vicini a Jair Bolsonaro hanno proseguito nell’utilizzo incondizionato – e fuorilegge – di X. Tra di loro proprio l’ex capo di Stato che ha sfruttato quel ritorno (temporaneo) della piattaforma dopo il passaggio dell’infrastruttura al provider di rete Cloudfare.

L’ultimo post, prima di quello pubblicato in quella ristretta fascia di tempo in cui la piattaforma è tornata attiva, di Jair Bolsonaro risaliva proprio al 30 agosto, giorno della decisione su X bannata in Brasile.

Ma c’è anche chi ha proseguito nell’uso indefesso della piattaforma di Elon Musk nonostante il blocco confermato dalla Corte Suprema. Sono 24 in tutto i rappresentanti della destra brasiliana ad aver continuato a pubblicare contenuti nel corso delle ultime tre settimane. Tra di loro troviamo anche i figli dello stesso Bolsonaro, ma anche tanti altri deputati federali come Nikolas Ferreira che ha detto di aver utilizzato una VPN per collegarsi alla piattaforma.

Hi, Kamala. I see you enjoy talking about dictators. I’m currently forced to use a VPN to post on at the moment and I may be fined for this cause we are in an actual dictatorship in Brazil right now. What do you have to say about Lula & the brazilian Supreme Court? https://t.co/THqPNCZSgw pic.twitter.com/cm4X5aektF

— Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) September 2, 2024