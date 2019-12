Vi ricordate di Wanna Marchi? Ora i suoi «Segreti della vendita» sono ‘in offerta’ su internet a 499 euro (invece di 5250 €)

Se siete ritardatari cronici e avete dimenticato di comprare un regalo di Natale, basta fare un giro sul web per trovare la soluzione ai vostri problemi. Navigando su internet, tra le tante cose, capita di imbattersi in un’offerta impagabile e impareggiabile che vi renderà unici agli occhi dei vostri amici e partenti vari: il corso su “I segreti della vendita” a cura di Wanna Marchi e Stefania Nobile. Il tutto acquistabile con una clamorosa offerta per un tempo limitato, da non lasciarsi sfuggire: 499 euro (per il pacchetto completo di 10 lezioni) invece di 5250 euro. Una cifra irrisoria con uno sconto clamoroso del 90%.

Insomma, anche dopo dieci anni dalla condanna per associazione a delinquere finalizzata alla truffa – in collaborazione con l’ex compagno di Stefania Nobile, Francesco Campana, e l’ex socio Mario Pacheco Do Nascimiento, detto ‘Il Mago’ – mamma e figlia continuano a portare avanti la cosa che sanno fare meglio: vendere. E ora vogliono insegnare tutti i trucchi del mestiere, ma rigorosamente con un’offerta clamorosa (come ai bei tempi).

Wanna Marchi, Stefania Nobile e le lezioni (a pagamento) sull’arte della vendita

Non si tratta di una prima volta. Già nel 2017 Wanna Marchi e sua figlia tornarono a far parlare di loro per via di alcune lezioni online, sempre a pagamento e sempre sul tema dell’arte della vendita. Ora, però, sul sito ufficiale di Stefania Nobile (che prima si occupava di vedere fragranze profumate ed eau de toilette), compare questa doppia offerta dal titolo: «I segreti della vendita». Oltre alla versione completa del corso online (che costa 499 euro), c’è anche la possibilità di acquistare la prima lezione – dal titolo ‘La mia vita’ – al prezzo di 29,90 euro al posto dei 500 euro di listino.

«Soltanto per le prime 200 persone». Come ai bei tempi

Insomma, un evento da non perdere. E se non siete stati abbastanza teleimboniti e non siete ancora pronti ad acquistare il corso singolo o il pacchetto completo a questa cifra irrisoria, leggete la descrizione che lancia l’iniziativa: «Sembra retorica ma non lo è affatto. Comparsa o primo attore? Dipende solo da te e lo sai anche se il timore di scoprire che non sei tagliato x … ti blocca. Beh perché non scoprirlo ascoltando la storia della più grande venditrice di tutti i tempi? Mia madre Wanna Marchi rappresenta da sempre il successo fatto di tante cadute ma è proprio questo che significa essere imprenditori. Non sempre è successo, non sempre si vince ma ciò che fa la differenza è la determinazione, la caparbietà. Io da mia madre ho imparato il bello ed il brutto ma ciò che vi posso dire è che oggi non mi spaventa nulla perché so chi sono e so cosa sono in grado di fare. Ecco, questo ascolterai al nostro corso». L’offerta, però, è limitata ai primi cento che chiameranno. Come ai bei tempi.

