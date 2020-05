Torna anche questa settimana su Rai 1 “Vivi e lascia vivere”, la fiction campione di ascolti firmata da Pappi Corsicato, con protagonisti Elena Sofia Ricci e Massimo Ghini. Dopo le sconvolgenti rivelazioni della scorsa settimana stasera in prima serata tornano le avventure di Laura Ruggero con due nuovi episodi inediti.

Vivi e Lascia Vivere, trama del primo episodio

Nel primo episodio dal titolo “La verità” si assisterà al ritorno a Napoli di Renato, il marito di Laura. La donna cerca di recuperare con i suoi figli, ma è inutile tanto Giada le chiede di non essere presente alla sua laurea e alla fine torna da Luciano. Toni inoltre le comunica che sparirà dalla sua vita.

La trama del secondo episodio

Nel secondo episodio “La separazione”, Toni dovrà fare i conti con la terribile accusa di omicidio e questo metterà in discussione anche l’operato di Laura, che adesso rischierà grosso con la sua attività. Renato fa una forte vincita al gioco e vuole appianare i suoi debiti, ma così non è. Ma non finisce qui, Giovanni confonde i suoi sentimenti, e si mette nei guai, e alla fine della puntata qualcuno lo investe aprendo ad un cliffhanger interessante in vista del gran finale di settimana prossima.