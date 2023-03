Come scansionare virus e diversi tipi di malware su Mac

Il luogo comune dell'immunità del Mac da virus è da sfatare: ci sono delle circostanze in cui può capitare. Per questo, occorre arrivare preparati

Il pc Mac è certamente uno dei più sicuri in tema di attacchi virus, tuttavia, non ne è completamente immune. Sarà necessario allora scansionare virus e malware con app apposite. Pensare che i sistemi di difesa installati all’interno del Mac possano bastare equivale a fare un grosso errore. Si metterà a rischio l’utilizzo del computer stesso.

Davvero il Mac è esente da virus?

Una delle preoccupazioni nell’utilizzo del pc è quella della presenza di virus, fondamentale quindi sarà l’antivirus. Sul mercato ne esistono diversi per evitare qualsiasi problema. Questo vale per tutte le marche che non siano macOs. O meglio, è pensiero comune che il computer griffato Cupertino sia esente dalla presenza di virus, in realtà le cose non stanno esattamente così. Forse qualcuno sobbalzerà dalla sedia; eppure, anche il glorioso Mac non può considerarsi al riparo da virus specifici che nel tempo hanno saputo eludere anche i metodi più importanti di rilevamento. Ci sono delle app e software che in tal senso risultano una testimonianza efficace ed efficiente. Basterà seguire questa lista di controllo per sfatare il “mito” e riportare la massima sicurezza del Mac.

Come capire la presenza di virus e malware?

Virus e malware possono essere eliminati dai dispositivi Apple per poter continuare a lavorare in maniera sicura. La trappola è sempre quella di un clic effettuato per errore su un link di un’email di phishing o anche su un determinato sito internet. I segnali della presenza del virus sul Mac possono essere il comportamento anomalo del pc, la presenza di avvisi di sicurezza falsi, pagina del browser cambiata, annunci continui, pop-up e anche il rallentamento improvviso del pc.

Xprotect, ottima protezione ma…

I virus sono diversi, dalle estensioni del browser fino a quelli eseguiti in background. La successiva scansione antivirus potrà essere effettuata sia in maniera automatica sia in quella manuale: tuttavia quest’ultima soluzione, in particolare nei software di ultima generazione, è in grado di rilevare migliaia di minacce malware. In realtà Apple ha di suo già una buona protezione chiamata XProtect con un database di firme di virus che eseguono una scansione antivirus del macOs. Non bisogna attivarlo in quanto la sua funzione sarà di default (è integrato nel sistema): tuttavia però non bisogna sottovalutare le minacce più serie. XProtect, una protezione a livello base, non potrà difendere il pc da attacchi più consistenti.

Come scansionare il virus nella maniera esatta?

Attenzione a scansionare virus nella maniera esatta, esistono scansioni gratuite che però nascondono altre minacce. Cosa fare allora? Aggiornare innanzitutto il software con patch introdotte dagli sviluppatori, eseguite il backup del Mac (utilizzando l’utility Time Machine) salvando su disco rigido (per ripristinare versioni recenti di documenti in caso fossero stati colpiti da virus). Attivate la protezione integrata attraverso un’altra utility, Gatekeeper, che controllerà la firma elettronica del fornitore approvato da Mac per qualsiasi cosa si scarichi. Controllate con attenzione l’utility Disco per vedere quale spazio occupi il disco e pulitelo.

La giusta protezione

Pulite periodicamente il pc, magari controllando se la mail sia compromessa, e codificate il sistema per aumentare la sicurezza. Non fatevi ingannare da facili antivirus, proteggete al meglio il vostro Mac, gioiello di tecnologia al servizio di milioni di utenti in tutto il mondo.