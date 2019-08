L’ultima follia su WhatsApp: ricevere un messaggio dal tuo ‘vicino di numero’

Tutto nasce (come al solito) negli Stati Uniti d’America. Anche la tendenza di scrivere dei messaggi – e intavolare a volte delle lunghe conversazioni – ai propri vicini di numero. O number neighbor, come direbbero oltre oceano. Funziona così: si aggiunge o si sottrae una unità al proprio numero di telefono. Se il contatto è attivo, può partire la conversazione (basta salvare il contatto su WhatsApp e vedere se a quest’ultimo corrisponde una persona che abbia la modalità ‘online’ attiva).

Vicini di numero: cosa succede e come funziona

best decision i ever made was texting my number neighbor! you could make a new friend❤️ pic.twitter.com/uRttjNZuuV — IG: @nickson.3 (@nicksonr_) August 5, 2019

Uno dei primi a lanciare la tendenza (oppure a riutilizzarla e a farla diventare virale) è stato un batterista americano. Ryan Lavalleee ha retwittato gli screenshot delle conversazioni tra vicini di numero, riuscendo a ottenere una interazione pazzesca: in poco tempo, infatti, il suo tweet ha superato le 100mila condivisioni e i 600mila like.

Cosa fare quando arriva un messaggio dei vicini di numero

Dunque, avviso ai naviganti: se vi arriva qualche messaggio strano di qualcuno che si presenta come il vostro vicino di numero, non dovete spaventarvi. O, meglio, dovete fare molta attenzione. È vero che ormai la pratica è molto diffusa e sta andando molto di moda, ma è pur vero che i truffatori – che in questo modo potrebbero estorcervi delle informazioni private, come i vostri dati personali ad esempio – sono sempre dietro l’angolo.

Il problema, poi, è che una volta accettata questa sfida bisogna pubblicare lo screenshot della conversazione proprio su Twitter, dando ulteriore diffusione ai propri dati personali. Non un grandissimo colpo per la sicurezza e per la privacy.

Photo: Julian Stratenschulte/dpa