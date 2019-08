Valentina Nappi come Freddy Krueger contro Matteo Salvini: «Felice di guastarti il sonno Ministro»

View this post on Instagram

Felici di guastarti il sonno, Ministro! Il decreto sicurezza bis ha due facce: propaganda e repressione preventiva. Sulla propaganda tanto si è detto e scritto: inventi un'emergenza (i ne*ri che rubano, che vivono a scrocco, che violentano le "nostre" donne e che, in tutto questo, trovano anche il tempo di rubarci il lavoro), fingi di risolverla, autorappresentanti come salvatore della patria. Sulla repressione preventiva invece si dice poco, pochissimo e non a caso. Ma si fa parecchio. Perché i problemi veri vanno nascosti: la mancanza di lavoro (e di lavoro "buono", sano e stabile), il sistema scolastico e sanitario fatti a pezzi, le speculazioni ambientali che avvelenano noi e la nostra terra. Salvini e i suoi sanno che con la propaganda non si mette il piatto a tavola, che far annegare la gente in mare non risolverà i NOSTRI veri problemi. Sa che il rischio che sui posti di lavoro, nelle scuole e nelle periferie la protesta cresca è più che concreto e allora, con questo decreto, cerca di impedirlo. Inasprisce le pene, cerca di limitare il diritto a dissentire. Questa è stata per molti una nottata di brutti pensieri e incubi. Con una sola, piccola, consolazione: se si è battuto per far passare un decreto come questo vuol dire che anche le sue notti non sono molto tranquille e che, se lui è il nostro incubo, noi siamo il suo. P.s. in tutto questo il PD non perde l'occasione di essere ridicolo (e pericoloso) rincorrendo il caro Ministro e sgomberando l'XM24!