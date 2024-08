Anche RaiPlay non brilla per ascolti e utenti

Le piattaforme che offrono servizi di Video on Demand non sono solamente quelle a pagamento. Ce ne sono altre che, previa iscrizione gratuita, consentono di visualizzare contenuti video (trasmissioni registrate, ma anche in diretta) senza effettuare alcuna sottoscrizione. Partendo dai dati raccolti dall’Osservatorio sulle Comunicazioni di Agcom, relative al primo trimestre del 2024, fa riflettere il dato relativo agli utenti e alle ore di navigazione all’interno della piattaforma RaiPlay.

Se è vero che la televisione pubblica continua a perdere appeal anche dal punto di vista della fruizione “tradizionale”, i numeri che fanno riferimento alla piattaforma OTT di viale Mazzini sembrano seguire lo stesso andamento. In questo caso, non faremo un confronto con le “dirette concorrenti”, ma ci limiteremo ad analizzare i dati relativi al primo trimestre del 2024 e li confronteremo con quelli registrati nello stesso periodo degli anni precedenti. Questo, per esempio, è il grafico degli utenti unici mensili.

Nel primo trimestre del 2021, RaiPlay aveva registrato 9,3 milioni di utenti unici mensili. Un dato cresciuto di mezzo milione nell’anno successivo, prima di un calo evidente registrato nel 2023 e confermato anche nel 2024 (8,7 milioni).

Utenti RaiPlay, il confronto con il 2023

Ma non ci sono solamente questi numeri a confermare un appeal sempre minore da parte degli utenti RaiPlay. Come abbiamo già sottolineato nell’analisi della “crisi” di Netflix – per quel che riguarda le piattaforme che offrono un servizio di Video On Demand a pagamento -, l’altro parametro per comprendere a fondo il funzionamento di una OTT fa riferimento alle ore totali di navigazione all’interno della piattaforma (o app).

Anche in questo caso, il confronto tra gli anni precedenti e il primo trimestre del 2024 è piuttosto impietoso per la versione OTT della televisione pubblica. Se nello stesso periodo del 2021 erano state registrate 37,1 milioni di ore di navigazione, l’anno successivo si è toccato il picco (40,6 milioni). Poi il calo: si è passati dai 34 milioni del 2023 ai 33,2 milioni di quest’anno.