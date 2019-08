«Mi hai tradito» avrebbe detto Luigi Di Maio a Matteo Salvini nell’ultima, definitiva telefonata del 7 agosto. Sarebbe stato quello l’ultimo contatto diretto tra i due vicepremier, e il contenuto della conversazione è trapelato dal Movimento 5 Stelle anche per spiegare cosa stia succedendo.

L’ultima telefonata tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio

A riportare stralci della conversazione è il Corriere della Sera. L’ultima chiacchierata tra Di Maio e Salvini risale al 7 agosto, dopo il colloquio del leader del Carroccio con il presidente del consiglio Giuseppe Conte, a cui dichiarò chiaramente di voler aprire la crisi di governo. Era quella la famosa “bomba” che avrebbe dovuto sganciare durante il comizio andato in scena a Sabaudia, che invece si p rivelato essere uguale agli altri. Questo perché Conte lo avrebbe stoppato per 24 ore, durante le quali ha conferito con Mattarella. Ma di tutto questo, sembra che Di Maio non avesse idea. Il leader pentastellato continuava a relegare la crisi di governo ad una propaganda giornalistica di cui si faceva carico l’opposizione. Poi la telefonata. «Ti rendi conto di cosa stai facendo?» avrebbe ripetuto più volte Di Maio a Salvini, prospettandogli che una crisi porterebbe danni enormi come l’aumento dell’Iva e il blocco di diversi provvedimenti necessari al paese. Ma Matteo è irremovibile: ormai il dado è tratto, bisogna andare alle urne. «Sei sleale, hai tradito la mia fiducia sul piano umano e quella del Paese. Queste cose si pagano nella storia» avrebbe aggiunto, sempre secondo la ricostruzione del Corriere della Sera, il vicepremier a 5 stelle, prima di lanciare l’ultimo guanto di sfida, quello del voto del taglio die parlamentari prima di ogni altra cosa. Il resto, è cronaca odierna.

