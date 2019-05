Il Parlamento Europeo spiega cos’è l’UE con una canzone neomelodica | VIDEO

La rappresentanza del Parlamento Europeo in Italia ha condiviso sui propri canali social un progetto per spiegare l’importanza dell’Unione Europea, il suo ruolo, i suoi compiti e i diritti e doveri che ogni europarlamentare deve seguire nel corso della legislatura. Per farlo ha deciso di puntare tutto sull’ironia, affidando il compito all’attore e artista Lorenzo Baglioni che ha realizzato e cantato una canzone, con la tipica sinfonia del genere neomelodico napoletano, dall’emblematico titolo UE.

L’iniziativa della sponda italiana del Parlamento Europeo rientra nel progetto «Stavolta Voto», volto a sensibilizzare – soprattutto i più giovani – sull’importanza de diritto di voto anche nelle elezioni in programma domenica 26 maggio. Il video di UE è stato realizzato in collaborazione con la famosa Cosplayer Himorta, Marco Marfella (Il Menestrello) e dal duo comico Gigi e Ross.

UE, il brano per ricordare l’importanza del voto europeo

«Purtroppo siamo abituati a vedere l’Unione Europea come una cosa molto fredda, un’organizzazione che mette le virgole, i numerini e fa delle cose molto tecniche – ha detto Lorenzo Baglioni raggiunto telefonicamente dall’Agi -. Invece fa un sacco di cose che hanno un cuore, un’anima, e quindi volevamo provare a rendere giustizia all’immagine che si ha dell’Unione Europea. Ci siamo un po’ incanalati con mio fratello che è co-autore di tutte le mie cose, nel format delle canzoni ‘didattiche’».

La decisione di ispirarsi ai neomelodici

Nel video clip che accompagna la canzone UE, Lorenzo Baglioni interpreta un cantante neomelodico napoletano, che ricalca molti cliché dei classici brani in cui ci si spertica sull’amore e tutto quello che ne consegue. «Quando ci siamo chiesti che musica utilizziamo per la canzone sull’Unione Europea – prosegue Baglioni all’Agi -, mentre che eravamo lì che ci pensavamo, giocando un po’ con le parole…Unione Europea, U E, UE…quando c’è venuto questo ‘UE’, abbiamo detto ‘fermi tutti! Qui c’è soltanto un genere che possiamo fare: una canzone neomelodica».

