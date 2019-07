Ogni tanto è anche «Twitter down»

Solitamente viene considerato l’unico appiglio sicuro quando gli altri social network vanno in crash. Oggi è toccato a Twitter sperimentare l’ebrezza di diventare oggetto dell’hashtag (ma poi dove? Sul social dei cinguettii quando torna a funzionare?) Twitter down. L’11 luglio, infatti, è comparsa la schermata – che si vede raramente in realtà – con una mascotte che indica iconograficamente un problema tecnico da risolvere.

LEGGI ANCHE > Il Facebookdown ci ha permesso di scoprire come ci vede l’intelligenza artificiale

Twitter down l’11 luglio, il messaggio

«Abbiamo qualche problema tecnico – scrive il social network con la possibilità di tradurre il messaggio in tutte le lingue del mondo -. Grazie per la segnalazione. Risolveremo il problema e tutto tornerà presto alla normalità».

Il problema si riscontra sia da desktop, sia da app mobile. Dapprima c’era stato un vistoso rallentamento della pagina, poi si è passati all’impossibilità completa di interagire con i propri followers. Twitter, in questo ultimo periodo, sta proponendo una nuova interfaccia – già sperimentata su alcuni profili pilota – che dovrebbe estendersi a breve, in base all’annuncio fatto, a tutti gli utenti del social network inventato da Jack Dorsey. Nessuna notizia in tempo reale, nessun hashtag, nessun live. Intorno all’ora di cena, è Twitter down.