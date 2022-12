Twitter, il dirigente afferma di muoversi rapidamente con moderazione

Twitter di Elon Musk si appoggia pesantemente all’automazione per moderare i contenuti, eliminando alcune revisioni manuali e favorendo le restrizioni sulla distribuzione piuttosto che rimuovere del tutto alcuni discorsi, ha detto a Reuters il suo nuovo capo della fiducia e della sicurezza. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Reuters.

Twitter sta inoltre limitando in modo più aggressivo gli hashtag e i risultati di ricerca soggetti ad abusi in aree che includono lo sfruttamento dei minori, indipendentemente dal potenziale impatto sugli “usi benigni” di tali termini, ha dichiarato Ella Irwin, vicepresidente del prodotto per la fiducia e la sicurezza di Twitter. “La cosa più importante che è cambiata è che il team ha il pieno potere di muoversi velocemente ed essere il più aggressivo possibile”, ha detto giovedì Irwin, nella prima intervista rilasciata da un dirigente di Twitter dall’acquisizione della società di social media da parte di Musk a fine ottobre. I suoi commenti arrivano mentre i ricercatori stanno segnalando un’ondata di incitamento all’odio sul servizio di social media, dopo che Musk ha annunciato un’amnistia per gli account sospesi sotto la precedente leadership dell’azienda che non avevano infranto la legge o coinvolto in “spam eclatante”. La società ha affrontato domande mirate sulla sua capacità e volontà di moderare contenuti dannosi e illegali da quando Musk ha tagliato metà del personale di Twitter e ha emesso un ultimatum per lavorare per lunghe ore che ha provocato la perdita di altre centinaia di dipendenti. E gli inserzionisti, la principale fonte di entrate di Twitter, sono fuggiti dalla piattaforma per preoccupazioni sulla sicurezza del marchio. Venerdì, Musk ha promesso “un significativo rafforzamento della moderazione dei contenuti e della protezione della libertà di parola” in un incontro con il presidente francese Emmanuel Macron. Irwin ha affermato che Musk ha incoraggiato il team a preoccuparsi meno di come le loro azioni avrebbero influenzato la crescita o le entrate degli utenti, affermando che la sicurezza era la massima priorità dell’azienda. “Lo sottolinea ogni singolo giorno, più volte al giorno”, ha detto. L’approccio alla sicurezza descritto da Irwin riflette almeno in parte un’accelerazione dei cambiamenti che erano già stati pianificati dallo scorso anno sulla gestione di comportamenti odiosi e altre violazioni delle politiche da parte di Twitter, secondo ex dipendenti che hanno familiarità con quel lavoro. Un approccio, catturato nel mantra del settore “libertà di parola, non libertà di accesso”, comporta l’eliminazione di alcuni tweet che violano le politiche dell’azienda, ma impedisce loro di apparire in luoghi come la cronologia domestica e la ricerca. Twitter ha da tempo implementato tali strumenti di “filtro della visibilità” sulla disinformazione e li aveva già incorporati nella sua politica ufficiale di condotta odiosa prima dell’acquisizione di Musk. L’approccio consente un discorso più libero, riducendo al contempo i potenziali danni associati ai contenuti offensivi virali. Il numero di tweet contenenti contenuti che incitano all’odio su Twitter è aumentato drasticamente nella settimana prima che Musk twittasse il 23 novembre che le impressioni, o visualizzazioni, di discorsi che incitavano all’odio stavano diminuendo, secondo il Center for Countering Digital Hate – in un esempio di ricercatori che indicano il prevalenza di tali contenuti, mentre Musk promuove una riduzione della visibilità. I tweet contenenti parole anti-nere quella settimana sono stati il triplo del numero visto nel mese prima che Musk prendesse il sopravvento, mentre i tweet contenenti un insulto gay sono aumentati del 31%, hanno detto i ricercatori. Irwin, che è entrato a far parte dell’azienda a giugno e in precedenza ha ricoperto ruoli di sicurezza in altre società tra cui Amazon.com e Google, ha respinto i suggerimenti secondo cui Twitter non aveva le risorse o la volontà di proteggere la piattaforma. Ha affermato che i licenziamenti non hanno avuto un impatto significativo sui dipendenti a tempo pieno o sugli appaltatori che lavorano in quelle che l’azienda ha definito le sue divisioni “Salute”, comprese le “aree critiche” come la sicurezza dei bambini e la moderazione dei contenuti. Due fonti che hanno familiarità con i tagli hanno affermato che oltre il 50% dell’unità di ingegneria sanitaria è stata licenziata. Irwin non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento sull’affermazione, ma in precedenza aveva negato che il team sanitario fosse stato gravemente colpito dai licenziamenti. Ha aggiunto che il numero di persone che lavorano sulla sicurezza dei bambini non è cambiato dall’acquisizione e che il product manager del team era ancora presente. Irwin ha affermato che Twitter ha riempito alcune posizioni per le persone che hanno lasciato l’azienda, anche se ha rifiutato di fornire cifre specifiche per l’entità del fatturato. Ha detto che Musk si è concentrato sull’utilizzo di più dell’automazione, sostenendo che la società in passato aveva commesso un errore nell’usare revisioni umane ad alta intensità di tempo e lavoro di contenuti dannosi. “Ha incoraggiato la squadra a correre più rischi, muoversi velocemente, mettere la piattaforma al sicuro”, ha detto. Sulla sicurezza dei bambini, ad esempio, Irwin ha affermato che Twitter si è spostato verso la rimozione automatica dei tweet segnalati da figure attendibili con un track record di segnalazioni accurate di post dannosi. Carolina Christofoletti, una ricercatrice di intelligence sulle minacce presso TRM Labs specializzata in materiale di abusi sessuali su minori, ha affermato di aver notato che Twitter ha recentemente eliminato alcuni contenuti in soli 30 secondi dopo averli segnalati, senza riconoscere la ricezione della sua segnalazione o la conferma della sua decisione. Nell’intervista di giovedì, Irwin ha affermato che Twitter ha rimosso circa 44.000 account coinvolti in violazioni della sicurezza dei minori, in collaborazione con il gruppo di sicurezza informatica Ghost Data. Twitter sta anche limitando hashtag e risultati di ricerca spesso associati ad abusi, come quelli volti a cercare pornografia “adolescente”. Le preoccupazioni del passato sull’impatto di tali restrizioni sugli usi consentiti dei termini sono svanite, ha affermato. L’uso di “giornalisti fidati” era “qualcosa di cui abbiamo discusso in passato su Twitter, ma c’era qualche esitazione e francamente solo qualche ritardo”, ha detto Irwin. “Penso che ora abbiamo la possibilità di andare avanti con cose del genere”, ha detto.

