Quel tweet del conduttore della CNN cancellato dopo la legge anti-aborto in Texas

Un tweet del conduttore della CNN Brian Stelter risalente al 2018 è stato cancellato lo scorso 1° settembre, in seguito all’entrata in vigore in Texas di una legge che vieta la maggior parte degli aborti nello stato.

Quel tweet cancellato dopo tre anni

Come segnala la testata Snopes, il 1° settembre 2021, il giornalista Parker Molloy ha twittato con un riferimento ad un altro tweet, quello del corrispondente e conduttore della CNN Brian Stelter, risalente al 2018 e cancellato pochi giorni fa. Il tweet del conduttore recitava: «Non siamo ‘a pochi passi da The Handmaid’s Tale’. Non credo che questo tipo di paurosa propaganda aiuti nessuno».

Il messaggio era stato scritto da Stelter in risposta a quello dell’autore Amy Siskind, che si collegava a una storia del 22 giugno 2018 del New York Times. L’articolo descriveva il fatto che gli agenti della polizia di frontiera degli Stati Uniti avevano fermato le auto nel Maine e nel New Hampshire per interrogare i conducenti su dove erano nati. Si rifiutavano di lasciarli passare «finché non avessero rivelato la loro cittadinanza». Quindi, con il suo commento Stelter stava demonizzando le pesanti restrizioni e controlli in atto nel Paese e chi le stava sfruttando come strumento di propaganda.

Perché conduttore CNN ha cancellato il tweet

Ad oggi, il tweet è stato cancellato dall’account di Stelter, ma di questo non sembra finora aver dato spiegazioni sul suo profilo Twitter. Ma perché potrebbe averlo cancellato? Per rispondere a questa domanda, ci viene in aiuto una coincidenza. La cancellazione è avvenuta a poche ore dall’entrata in vigore di una legge sull’aborto in Texas, che ha vietato la maggior parte degli aborti nello stato. Nello specifico, la nuova legge del Texas permetterà a tutti i cittadini avranno un potere pari a quello di forza di polizia cittadina e potranno fare causa a chiunque abbia aiutato o aiuti qualcuno ad abortire, unito a vietare l’aborto a circa sei settimane. Inoltre, chiunque faccia causa con successo a un’altra persona avrebbe diritto ad almeno 10.000 dollari.

In occasione di quest’approvazione, qualcuno è andato a ripescare il tweet di Stelter del 2018, dove smontava la vicinanza dei fatti alla serie televisiva The Handmaid’s tale, basata sul romanzo distopico del 1985 Il racconto dell’ancella. Il 2 settembre, il tweet di Stelter è stato bombardato da troll, incluse minacce di morte e di altro tipo.

Questo spiegherebbe la cancellazione di un tweet ormai datato, ma suggerisce anche il potere politico sempre più elevato dei social media, in cui se gruppi di persone decidono di boicottare qualcuno o qualcosa, possono riuscirci. E questo, non è sempre un bene.