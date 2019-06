Tiziano Ferro torna negli stadi: annunciate le date del nuovo tour per l’estate 2020

Tiziano Ferro torna in tour negli stadi. Il cantante romano ha annunciato sui social le 12 date del tour “TZN 2020” che lo porteranno in giro per l’Italia dall’anno prossimo.

Tiziano Ferro torna negli stadi: il nuovo tour TZN 2020

Venerdì 31 maggio è uscito il nuovo singolo di Tiziano Ferro che preannuncia l’uscita del nuovo album «Accetto Miracoli», prevista per il 22 novembre. A stretto giro il cantante ha annunciato le date del suo nuovo tour che comincerà a maggio 2020. Ad aprire il tour sarà la data di Lignano il 30 maggio allo Stadio G. Teghil, mentre la data conclusiva sarà il 15 luglio allo Stadio Olimpico di Roma. Ad annunciare il tour è stato lo stesso Tiziano Ferro attraverso i social network. «L’estate del 2020 non è così lontana, non vedo l’ora» dice il cantante di Latina dopo aver elencato tutte le città che toccherà nel 2020. Ancora segreti la location del concerto di Bari, ma verrà resa nota in tempo per l’acquisto dei biglietti.

I biglietti per i concerti saranno disponibili in anteprima esclusiva per 72 ore per i possessori di carte Intesa Sanpaolo dalle 10.00 di venerdì 14 giugno 2019 sul sitowww.ticketone.it/intesasanpaolo. La messa in vendita per il pubblico è invece prevista dalle ore 11 di lunedì 17 giugno sui principali siti di rivendita, livenation, ticketmaster, ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.

Le date del tour di Tiziano Ferro del 2020

5 giugno Milano, Stadio San Siro

11 giugno Torino, Stadio Olimpico

14 giugno Padova, Stadio Euganeo

17 giugno Firenze, Stadio Franchi

20 giugno Ancona, Stadio del Conero

24 giugno Napoli, Stadio San Paolo

27 giugno Messina, Stadio San Filippo

3 luglio Bari, location ancora da annunciare

7 luglio Modena, Stadio Braglia

11 luglio Sardegna, Cagliari fiera

15 luglio Roma, Stadio Olimpico

(Credits immagine di copertina: ANSA / MATTEO BAZZI)