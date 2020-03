Finalmente Disney+ sta per arrivare in Italia e con lui anche The Mandalorian, la prima serie live action direttamente dall’universo di Star Wars. Per i fan però arriva una graditissima sorpresa: nella campagna di marketing per promuovere l’arrivo del servizio streaming nel nostro paese Italia 1 trasmetterà in chiaro per tutti il primo attesissimo episodio di The Mandalorian domenica 22 marzo alle 23:30!

Attraverso questa strategia, sarà possibile per chiunque vedere in chiaro il primo episodio della serie così come accaduto anche in Germania. L’accordo tra Disney+ e Italia 1 rientra nel rapporto stretto tra il sesto canale e la saga di George Lucas, che viene ciclicamente riproposta con tutti i suoi episodi cosa che è accaduta anche negli scorsi mesi. La Disney si conferma così in grado di intrattenere rapporti con tutta la tv in chiaro per l’Italia dato che invece i classici fanno sempre sosta sulla Rai durante le festività.

The Mandalorian, cast e trama della serie Disney+

The Mandalorian è la serie creata da Jon Favreau con protagonista Pedro Pascal, già apprezzato in Narcos e in Game of Thrones. La storia è ambientata dopo la caduta dell’Impero e prima dell’ascesa del Primo Ordine. Al centro della trama vi è un pistolero solitario che raggiunge gli angoli più remoti della galassia, distanti dal controllo della Nuova Repubblica.

Nel cast di The Mandalorian ci sono anche Nick Nolte, Gina Carano, Giancarlo Esposito, Emily Swallow, Carl Weathers, Ming-Na Wen, Omid Abtahi e Werner Herzog. Taika Waititi doppia il robot IG-11. Una delle star più apprezzate dal web negli scorsi mesi è stato The Child, meglio noto come Baby Yoda.

I registi della prima stagione sono Dave Filoni (Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Rebels), che si è occupato del primo episodio, Deborah Chow (Jessica Jones), Rick Famuyiwa (Dope), Bryce Dallas Howard (Solemates) e Taika Waititi (Thor: Ragnarok).

Le riprese della seconda stagione sono terminate appena prima delle sospensioni a causa dell’emergenza coronavirus, ma intanto state pronti a godere di The Mandalorian e di tutte le produzioni Disney+ dal 24 marzo. Fino al 23 marzo sarà possibile pre-abbonarsi alla piattaforma per 12 mesi al prezzo di 59.99 euro, con uno sconto del 16% sul prezzo annuale di listino di 69.99 euro e del 30% sul prezzo mensile di listino di 6.99 euro.