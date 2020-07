Taylor Swift pubblica a sorpresa Folklore, un album diverso e dai toni indie

Ancora una volta, Taylor Swift è tornata a sorprendere i suoi fan pubblicando un nuovo album scritto e composto durante la quarantena. Dopo un annuncio su Instagram ieri pomeriggio, in cui la cantante spiega di aver lavorato al progetto in isolamento e di aver collaborato con diverse star della musica internazionale, tra cui l’icona

Quest’estate, Taylor avrebbe dovuto suonare all’iconico festival britannico Glastonbury. Invece, la cantautrice ha approfittato delle lunghe settimane in isolamento per scrivere 16 nuove canzoni.

“Folklore” è praticamente l’opposto del suber esuberante “Lover“, il suo album dello scorso anno. Invece di fare il pop psichedelico che ha caratterizzato l’ultimo capitolo della sua carriera, quello seguito dal country, il progetto rappresenta un’ulteriore cambio di rotta. Questo, infatti, è l’album indie di Taylor Swift, con suoni pacati ma intensi, a colpi di chitarra e armonica.

Già dalle collaborazioni annunciate nel post, si poteva intendere che questo sarebbe stato un progetto completamente diverso da quelli precedenti. Justin Vernon del gruppo Bon Iver, infatti, è un’icona indie. Nel duetto “Exile”, lui e Taylor cantano una ballata su una relazione fallimentare.

In “Epiphany”, una delle ultime tracce dell’album, Swift parla della pandemia, con un tributo al personale medico.

«Something med school did not cover, someone’s daughter, someone’s mother/ holds your hand through plastic now», canta Taylor su una base delicata.

