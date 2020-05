Fuori Sync, intervista alla pagina che spopola con i doppiaggi modificati

Continua il viaggio di Giornalettismo all’interno delle più interessanti realtà del web e oggi è la volta di Fuori Sync. La pagina Facebook è nata ormai da qualche anno ed è diventata virale nel 2018 con il video de “La Compagnia dell’Agnello”, una parodia riuscitissima dove i protagonisti de Il Signore degli Anelli si preparano per la Pasquetta. Da quel momento i cinque ragazzi emiliani sono cresciuti creando un vero e proprio brand, che ha raggiunto standard di qualità altossimi.

È Alberto a spiegarci da dove nasce questo progetto così particolare: “FuoriSync nasce per cercare di trovare una nostra vetrina sul web nel mondo del doppiaggio, che è quello a cui aspiriamo veramente. Tutti noi 5 abbiamo studiato scuole di doppiaggio, non siamo persone improvvisate. Spesso il web viene visto male proprio perché in tanti si improvvisano doppiatori, anche se la cosa sta cambiando perché anche tanti professionisti per avere maggiore pubblicità si “sporcano” su questo mondo, penso anche a grandissimi nomi molto attivi sui social come Angelo Maggi o Luca Ward, che é il più famoso”.

Un video dei Fuori Sync necessità di quello che potremmo definire davvero un lavorone: “Per realizzare un video ci vogliono 1-2 settimane. Abbiamo un team ben suddiviso: Alberto è il nostro dialoghista, la sua è forse la parte più complessa perché non è facile scrivere battute che risultino adatte ai movimenti della bocca. Poi c’è la parte di registrazione, mixaggio e montaggio. Stiamo aprendo anche un gruppo su Telegram perché spesso sono i nostri stessi fan a suggerire il soggetto per i video”.

Come dicevamo la pagina è diventata virale sorprendendo persino gli stessi fondatori con una parodia realizzata nel 2018: “La svolta é arrivata a Pasquetta 2018 quando abbiamo realizzato il video “La Compagnia dell’Agnello. È arrivato ovunque raggiungendo decine di milioni di spettatori, un successo incredibile. Il rimpianto è che all’epoca non eravamo ancora così esperti, non era così ben confezionato come quelli che facciamo adesso che sono di tutt’altra qualità”.

Tante collaborazioni importanti nel corso degli anni che hanno inorgoglito i Fuori Sync: “La nostra attività ci ha permesso di collaborare con tanti doppiatori professionisti, penso a Simone d’Andrra proprio di recente per un video dei Peaky Blinders, lui è la voce di Tommy Shelby. Un’altra super collaborazione è stata quella con Sandro Acerbo, doppiatore di Will Smith per un video per l’inizio della Fase 2 con le immagini di Io sono leggenda. Vorremmo collaborare con tanti altri doppiatori, speriamo di dare presto loro spazio nella nostra community abbiamo tanti progetti in mente”.

L’obiettivo futuro è sempre quello di riuscire a doppiare in un film, ma intanto i Fuori Sync da divertimento è diventato un vero e proprio lavoro a tempo pieno: “La nostra attività paradossalmente non è al momento quella di doppiatori, proprio perché il doppiaggio è un ambiente purtroppo o per fortuna molto chiuso. Siamo stati notati da tante aziende che ci chiedono un video per promuovere la loro attività. Alla fine abbiamo creato un business da quello che era una passione. Il sogno però è sempre quello di doppiare un film o serie tv, purtroppo in America si preferiscono sempre i cosiddetti talent che con la recitazione non c’entrano nulla. Penso a tanti cantanti, non ci si improvvisa doppiatori e c’è uno studio importante dietro da fare. Si rischia di fare delle figuracce, come accaduto per Il Re Leone o in produzioni Netflix recenti. Magari potremmo essere anche noi dei talent, in fondo abbiamo tanti fan che ci conoscono”