Come Google UK ha trollato i club inglesi della Super League

La storia della Super League è finita malissimo. Il proclama in pompa magna, durante la notte, dell’accordo tra i 12 club per questa avveniristica competizione d’élite per club europei ha provocato tantissime reazioni. Prima dei tifosi, poi dell’opinione pubblica che – anche sui social – si è lasciata andare a critiche e feroci attacchi nei confronti delle società che avevano aderito al progetto che – di fatto – era alternativo a UEFA e FIFA. E, come sempre accade, la rabbia e l’irritazione ha dato spazio anche all’ironia e alla satira.

LEGGI ANCHE > Andrea Agnelli e le interviste sui cartacei che invecchiano malissimo dopo nemmeno 10 ore

Tra i tweet più azzeccati c’è quello di Google UK. Il profilo social britannico del colosso americano ha deciso di rivolgersi così ai sei club inglesi che militano in Premier League (Manchester City, Manchester United, Chelsea, Tottenham, Liverpool e Arsenal) che prima avevano aderito al progetto fortemente voluto da Florentino Perez (presidente del Real Madrid) e Andrea Agnelli (numero uno della Juventus) e, poi, hanno fatto il passo indietro dopo le polemiche e le proteste dei loro sostenitori.

For the benefit of no six football teams in particular, here’s how you can use Gmail to recall an email after you’ve sent it. 👍🏻 pic.twitter.com/wP3pMUWhiW — Google UK (@GoogleUK) April 21, 2021

Super League, i sei club inglesi trollati da Google UK

In pratica, Google UK ha spiegato ai sei club della Premier League che volevano partecipare alla Super League, prima della rinuncia, che usando Gmail c’è la possibilità di “richiamare indietro” una mail già inviata. E nel tweet ci sono tutti i dettagli. Insomma, usando l’ironia, hanno sfruttato l’assist della polemica per fare del buon marketing social. Con buona pace dei club che hanno partecipato a una pantomima durata meno di 48 ore. Castigat ridendo mores, come dicevano i latini. Ma ora anche in chiave britannica.