Il primo teaser trailer di Stranger Things 4 aveva confermato il clamoroso ritorno di David Harbour nel ruolo di Jim Hopper, ma Netflix ha rilasciato oggi un nuovo video direttamente dal set in cui possiamo vedere m Finn Wolfhard (Mike) intento alla lettura del copione. La cosa più interessante però è la conferma degli altri membri del cast, che possono contare su due new entry: Brett Gelman (Murray Baumann) e Priah Ferguson (Erica Sinclair).

Nel video, realizzato dal giovane attore, vengono inoltre inquadrati tutti i protagonisti di Stranger Things che abbiamo potuto imparare a conoscere: i bambini più famosi del web ormai cresciuti come Millie Bobby Brown (Undici), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas), Noah Schnapp (Will) e Sadie Sink (Max), passando per gli adolescenti più grandi come Natalia Dyer (Nancy), Charlie Heaton (Jonathan) e Joe Keery (Steve), fino ad arrivare agli adulti come Cara Buono (Karen), David Harbour (Jim Hopper), Winona Ryder (Joyce) e ai registi, i fratelli Duffer.

Della trama degli episodi in Stranger Things 4, per ora, si sa solo che alcuni dei protagonisti si sono trasferiti in un’altra città e l’amato sceriffo sembra essere prigioniero in Russia, a Kamchatka, dove affronterà pericolosi esseri umani. Staremo a vedere quando lo show più amato di Netflix verrà rilasciato sul catalogo streaming.