Stranger Things, ecco il nuovo full trailer

Non chiamateli più bambini: la crew di Undici è tornata, e dovrà affrontare una. uova sfida del mondo del Sottosopra. Il trailer completo della terza stagione di Stranger Things ci dà qualche indizio sulla trama della nuova sfida che dovrà affrontare la città di Hawkins, e sembra davvero spettacolare.

Stranger Things, ecco il full trailer

È passato qualche tempo da quando Undici, interpretata da Millie Bobby Brown, è riuscita a chiudere il portale che collegava la città di Hawkins con il mondo del sottosopra. Eppure già allora Will non sembrava del tutto sereno, e a quanto pare aveva ragione. Nel trailer completo della terza stagione di Stranger Things, che sarà disponibile su Netflix dal 4 luglio, capiamo che qualcosa è scappato dal regno del male. La lotta contro il demogorgone non si è quindi conclusa: dalle immagini del trailer capiamo che a minacciare il bene sarà un nuovo cattivo, Billy Hargrove. Il fratello di Max, due nuove entrate della seconda stagione, vivrà ciò che prima ha passato Will, diventando il corpo che ospita il terribile mostro. Sebbene il trailer sia incentrato su Undici, Michael, Will, Dustin, Lucas e Maxine, rivediamo anche il capitano Hopper, Steve, Jhonatan e Nancy e tutti gli altri personaggi della serie tanto amata. Tutti agguerriti per salvare il mondo dal male, forse proprio il giorno del 4 luglio, come suggeriscono le immagini della festa e dei fuochi d’artificio. Come andrà a finire?