La storia della Nazionale Cantanti con lo staff composto «quasi interamente da donne»

Per quanto riguarda le cariche e i ruoli istituzionali non è proprio così

Quando si devono affrontare delle situazioni delicate a livello di comunicazione, soprattutto quando la potenza di fuoco di influencer del web come Aurora Leone – componente del gruppo The Jackal che ha avuto uno scontro con uno dei dirigenti della Nazionale Cantanti – è molto vasta, bisogna stare attenti alle parole pronunciate. Non è forse un caso che la difesa della stessa Nazionale Cantanti – dopo le accuse della stessa Aurora Leone, a cui è stato detto «da quando in qua le donne giocano» e a cui era stato chiesto di allontanarsi dal tavolo della squadra proprio in quanto donna – sia stata rimossa dai vari account social attraverso i quali era stata diffusa ieri sera. Nella risposta, per negare le accuse, era stato detto che lo staff Nazionale Cantanti era composto «quasi interamente da donne».

Staff Nazionale Cantanti, cosa si evince dal sito

Ora, ovviamente non abbiamo un quadro completo dell’intero staff che collabora con la Nazionale Cantanti per la realizzazione di numerosissime iniziative di beneficenza che hanno spesso offerto una grande prova di generosità e di solidarietà nei confronti delle cause che hanno promosso e sponsorizzato. Ma sicuramente, da quanto si evince sul sito ufficiale della Nazionale Cantanti, non è vero che l’organigramma dell’istituzione sia molto al femminile.

Su 20 figure professionali presenti (una di queste, tra le altre cose, è rivestita da un’agenzia di comunicazione), soltanto 4 sono donne. Dunque, la risposta data inizialmente dalla Nazionale Cantanti si appoggia su un assunto già debole. Sicuramente, guardando l’organigramma – e quindi le posizioni di responsabilità e di rappresentanza – non si evince questa presenza femminile così rilevante all’interno dell’associazione.

Il presidente della nazionale Cantanti è Enrico Ruggeri, il dg è Gianluca Pecchini – chiamato in causa proprio da Aurora Leone, come la persona che per prima le aveva chiesto di allontanarsi dal tavolo della Nazionale Cantanti in quanto donna -, il direttore organizzativo è Nicola Penta, il direttore tecnico è Marco Masini, nello staff tecnico ci sono Alfredo Tognetti e Sandro Giacobbe. Per trovare la prima donna bisogna andare alla voce Segreteria Generale (Marina Erminetti) e a quella Comunicazione (Daniela Turchetti). Le altre due donne nell’organigramma sono Titti Quaggia (responsabile delle istituzioni) e Giulia Sacchetti (videomaker).

Eros Ramazzotti – in un post su Instagram – ha affermato: «Sinceramente per un comportamento incauto di due persone dello staff, non possiamo passare per quello che non siamo». Sappiamo che una di queste persone che si è confrontata con Aurora Leone è il direttore generale Gianluca Pecchini (che abbiamo citato in questo organigramma). Si capisce, dunque, quanto organigramma e staff siano in qualche modo avvicinati anche da chi, come il cantante goleador della Nazionale, è interno all’ambiente. Anche su queste parole, insomma, si è stati eccessivamente precipitosi.