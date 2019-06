Se anche voi avete notato una certa somiglianza tra Boy George e Sophie Turner, non siete gli unici. tanto che il cantante avrebbe piacere che fosse la star di Game of Thrones a interpretarlo nel priumo film biopic.

Sophie Turner volto di Boy George nel biopic: «Ci sto alla grande»

Come spesso accade nel mondo di Hollywood, quando un nuovo genere ha successo, le pellicole si moltiplicano fino a far venire la noia. Parliamo in questo dei biopic musicali: dopo il successo mondiale di “Bohemian Rapsody” su Freddie Mercury e quello appena all’inizi di “Rocket Man” su Elton Jhon, si parla già di un altro colossal biopic. Cambiamo genere musicale, si torna al rock: stavolta i riflettori sono puntati sulla vita di Boy George, storico cantautore e disc jockey britannico britannico che ha segnato gli anni della musica anni ’80. «Il progetto della MGM sta andando avanti – ha rivelato il frontman dei Culture Club – ed è scritto e diretto da Sacha Gervasi, che ha fatto il film My Dinner with Hervé del 2018 ed è proprio cool. Quanto al mio personaggio e a chi lo interpreterà, ci sono state alcune proposte davvero interessanti e una delle più intriganti di tutte è stato il nome di Sophie Turner». Che si tratti di una speranza del cantautore, di una proposta indiretta o di una effettiva candidatura non si sa, fatto sta che moli fan di entrambi si sono detti estasiati alla sola idea. L’attrice famosissima per il suo ruolo di Sansa Stark in effetti aha dei lineamenti simili a quelli del cantante. E lei stessa su Twitter dice di starci alla grande.

«Mi chiedono in continuazione se siamo parenti»

Sophie Turner ha sempre ironizzato sulla sua somiglianza con Boy George. L’ultima occasione è stata durante un’intervista insieme a Jessica Chastain per Wired (minuto 00:30) , dove rispondevano alle domande più “googlate” su di loro. Per la star di Game of Thrones, la domanda «è Sophie Turner parente di Boy George» non si è fatta attendere. «Me lo chiedono in continuazione» risponde lei, «una volta l’ho incontrato insieme a suo fratello, e mi hanno detto che sono identica. Decisamente un complimento, è un uomo fantastico». Ora non resta che una firma su un contratto, già la immaginiamo scatenarsi su Karma Chameleon.

